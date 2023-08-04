佐治古尼梅麗史翠普各捐780萬助同業

另一方面，美國編劇公會今日會重返談判桌，與美國影視製片人聯盟（AMPTP）會面。演員公會則有臨時協定，讓獨立製作的電影及劇集，可獲罷工期間的豁免，法國導演洛比桑（Luc Besson）新片《DogMan》正是其中之一，獲得臨時協定，代表該片演員像主角卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones）可出席本月底揭幕的威尼斯影展，參與首映、出席記者會及接受訪問。據悉暫時有123齣作品獲得演員公會的臨時協定。