明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

丁海寅否認牽紅線 Blackpink成員首認愛 Jisoo秘戀安普賢 家中約會

【明報專訊】韓國4人女團Blackpink紅遍全球，成員Jennie、Rose及Lisa先後傳出緋聞，當事人一律沒有承認。韓媒《Dispatch》昨日圖文並茂踢爆現年28歲成員Jisoo與《今生也請多指教》35歲男星安普賢拍拖，Jisoo隨後大方認愛，稱在起步階段，正互相了解。Jisoo成為Blackpink首名公開戀情的成員，贏得粉絲的支持與祝福。

文：蘇珮欣

韓國傳媒《Dispatch》昨日報道，安普賢與Jisoo拍拖，被拍得今年5月至8月間，安普賢多次前往Jisoo位於首爾龍山區寓所。Blackpink今年5月至8月先後到澳門、曼谷、悉尼、倫敦、巴黎舉行演唱會。Jisoo完成演出返抵韓國翌日，安普賢均會駕車往Jisoo香閨約會。Dispatch公開多張安普賢駕車抵達Jisoo寓所停車場的照片，他總是穿上休閒便服，戴上口罩、太陽眼鏡與帽子遮蓋臉容，有時還帶着外賣到訪，十分體貼。

安普賢遷就Jisoo行程

據消息人士透露，Jisoo貴為世界級女團成員，約會地點受到限制，一對情人只能在家中見面。安普賢很照顧Jisoo，後者經常出埠，留在韓國的時間不多，安普賢會調整自己的工作日程來配合Jisoo。

對於《Dispatch》報道，Jisoo大方承認戀情，「正在開始階段，所以十分小心，是有好感的，正在一點點互相了解的過程中」。安普賢方面表示尊重Jisoo的說法，同樣承認戀情。

Jisoo成為Blackpink首名公開戀情的成員，獲得粉絲支持。外界指Jisoo在國際有知名度，公開戀情會有一定負擔，但二人似乎無懼外界目光，大方認愛。Blackpink所屬事務所YG娛樂對旗下藝人緋聞，一直持「私生活無法確認」的態度，例如Jennie與防彈少年團成員V的緋聞傳出多時，不少私下合照亦在網上流傳，YG娛樂堅持不回應，難怪Jisoo誠實的表現，得到粉絲支持。

Jisoo與安普賢公開戀情後，外界發現他們上月20日，一同出席韓片《走私》群星首映禮。當日二人前後腳現身，但同場拍拖睇戲。據悉，安普賢曾演出《走私》製作公司出品，故獲邀出席，Jisoo則與有份演出《走私》的金鍾洙，在韓劇《雪降花》曾合作，因此應邀捧場。

Jisoo兩度與孫興慜傳緋聞

韓媒報道，Jisoo一直對演戲深感興趣，專注演戲的安普賢最近為劇集《今生也請多指教》獻唱歌曲《我會擁抱你的過去》，足證二人愛好相近，但仍無法解釋二人如何結識。兩人被指透過《D.P：追兵追緝令》丁海寅介紹而認識，丁海寅與Jisoo曾合演《雪降花》，丁海寅與安普賢則同年兼同期出道，私交甚篤。丁海寅昨日接受韓媒訪問時，直言不知道他們拍拖，看到報道才獲悉，他說：「我對藝人的戀聞不感興趣，雖然我也是藝人，但不太關心別人的戀事，因這是很私人的事。」丁海寅不忘祝福兩人。

Jisoo出道以來，過往兩度與熱刺球星孫興慜傳緋聞，雙方均沒有承認。安普賢入行後亦甚少緋聞，卻被爆他曾訂閱仇視女性及造謠的YouTuber頻道，安普賢曾就此道歉，稱YouTube頻道由公司代為管理，訂閱並非出自其意願。

丁海寅想拍《D.P》第3季

另一方面，丁海寅昨日受訪談拍攝《D.P：追兵追緝令2》感受，提到拍檔具教煥今季戲分少，他坦言有點可惜，也想多與對方合作；又謂雖然不想再操肌，若開拍第3季，還是想演下去。

相關字詞﹕丁海寅 安普賢

上 / 下一篇新聞