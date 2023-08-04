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娛樂

伙陳凱琳曬廚藝 浜口愛子撇甩老公吳業坤單拖吸金

吳業坤日籍太太Aiko隨夫姓叫「吳愛子」 暫未有造人大計

【明報專訊】吳業坤（坤哥）日籍太太浜口愛子（Aiko）婚後來港生活，昨日首次出席活動。Aiko入鄉隨俗，生活未夠一年，廣東話已進步神速，可以用廣東話跟大家交流，自爆為𧨾老公，努力學煮中菜。夫婦目前積極搵銀，寧願先照顧好狗BB，將「造人」大計延遲。

記者：柯美

攝影：劉永銳

吳業坤（坤哥）日籍太太浜口愛子（Aiko）和陳凱琳（Grace）昨日到銅鑼灣出席活動，二人在導師指導下分別製作蛋糕和日式便當，又分享日常下廚點滴。Aiko婚後來港生活首次出席活動，全程用廣東話與司儀對答，受訪時有翻譯員在旁，亦盡量以廣東話回應，且聽得懂傳媒提問。

Aiko表示正努力學習中文，老公教之外，最近還跟老師學習及學寫中文字，並透露已適應香港生活，覺得香港很有魅力，人好好，食物又好吃，整體環境很開心，但曾在街上見到有男士赤裸上身，嚇了她一跳，「老公在家中都會赤裸上身」。

隨夫姓叫「吳愛子」

Aiko很開心出席活動搵真銀，透露已簽經理人公司，之後還有些工作，有機會都想與老公一起拍劇。問她會否介意老公與對手有接吻戲？她大方表示要工作沒辦法。但說到坤哥不讓她與人拍親熱戲，她吓了一聲說：「真係㗎？（坤哥說視乎片酬而定！）OK呀。」她和坤哥早前到清邁旅行，問是否順道「造人」？Aiko表示目前先工作，加上早前收養了一隻松鼠狗BB「白湯」，暫未有造人計劃。說到坤哥笑言冇錢買機票去日本，Aiko也笑言：「我都冇錢買。」又大讚老公為人幽默，哄得她很開心，並透露婚後跟隨丈夫姓，證件已改名為「吳愛子」。

Grace洗脫「地獄廚神」學廚

Grace大讚愛子很sweet，好用心背讀中文，表達十分流暢，衣著又優雅。提到她和鄭嘉穎快將結婚5周年，Grace說：「每年8月都很忙，結婚周年紀念，亦是老公和爸爸生日，由於只相差一天，所以每年生日都一齊慶祝，今年結婚周年想二人世界，我們很久沒出街拍拖，平時服侍3個仔，當天想出街吃飯讓人服侍。」問她會否送個女兒給老公做生日禮物？她說：「唔使啦，我咁可愛。」

說到廚藝，Grace表示以前對煮食零認知，參加無綫節目《美女廚房》被封「地獄廚神」，為洗脫封號上網學習，婚後為照顧家人亦努力鑽研，廚藝已大有進步，自爆為了不吃牛的老公，學煎豬扒，初時拿揑不好，外表金黃色以為已熟，原來仍是生豬肉。

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