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娛樂

難忘父親王羽威嚴背後 王馨平擔心開騷落淚

【明報專訊】王馨平昨日出席《女人馨情演唱會2023》記者會，宣布9月23日假麥花臣場館開騷，並獲贈一把獨臂刀禮物及蛋糕預祝明天生日，並發表演唱會前寫的新歌《威嚴背後》，紀念亡父王羽，「我們父女之間不善溝通，但相處中有滿滿的愛」。她笑言演出歌單一定有首本名曲《別問我是誰》，否則怕觀眾要求回水。

相隔10年再開個唱的王馨平心情緊張興奮又期待，將個唱命名「女人馨情」跟國語讀音「女人心情」有雙重意義，她說：「我的經歷有資格去講親情、愛情及友情，會獻唱自己和別人的歌，希望引起大家共鳴。」她擔心台上演唱《威嚴背後》頌親恩會掉下眼淚，因平時練歌也眼濕濕，騷前會做好心理調整，「我總不能唱10次都喊，而且我只開一場，不想因喊影響歌聲，我會盡量忍住，要做到最好」。

扮美少女戰士可一不可再

王馨平指好友周慧敏、湯寶如得知她開騷，立即恭賀她，周慧敏更表明若在港一定捧場。至於3人會否扮美少女合唱《美少女戰士》，她笑說：「2018年周慧敏演唱會已一起唱過，真的可一不可再，若叫我再著美少女戰衣，有信心的，我是瑜伽老師，無問題，不過我今次個唱已重金打造幾套歌衫。」明天8月5日生日，她透露與老公到日本旅行慶祝，細妹也會從台灣飛到日本聚會，但她騷前要喼弗，會帶備幾套運動衫，實行邊食邊運動。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕美少女戰士 威嚴背後 王羽 女人馨情演唱會2023 王馨平

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