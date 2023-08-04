林海峰感激姜濤帶挈創事業高峰 讚姜糖真係用「作品」說話

記者：陳釗

攝影：劉永銳

姜濤傾力演出，唱完《DUMMY》後有感而發，稱榮幸成為歌手，「我一直提醒自己，無論人生犯過錯還是成功過，都要保持謙卑，我永遠都記得自己曾是Dummy」，台下姜糖大叫：「姜濤 I Love You。」。姜濤以「重量級人物」介紹師傅梁業（肥仔）出場，肥仔笑言：「我第一次在台上感受到徒弟粉絲的力量。」隨即搞笑用毛巾為姜濤抹汗，然後拿筆要求對方在毛巾簽名，姜濤笑說綵排時沒這個。肥仔透露姜濤曾應承開個人演唱會一定請他做嘉賓，之後兩人合唱《特務肥姜2.0》。

姜濤拍片扮姜糖應援 自嘲乞人憎

過場片段中，姜濤拍片向姜糖剖白，片中姜濤變身姜糖，於凌晨站在銅鑼灣高舉應援燈牌，感受追星生活，之後他忍不住說：「好攰呀，姜濤好乞人憎呀！」現場姜濤表示見姜糖無條件付出，很對不起大家，「我應該留久一點，想起你們這樣去迫，我真的有點心噏」。他又稱以為唱歌表演已足夠，其實很不足夠，尤其這兩年很怕和沒自信面對大家，「很對不起大家，我不應該懷疑大家在不在，應和大家緊密多一點。由這刻開始，我會將你們變成我生命中真正的屋企人，辛苦你們了」。接着獻唱《好得太過份》，他眼濕濕說：「你們真的好得太過分，多謝每個無論是一直支持我或中途離開的，我都很感激。」他說往後有做錯，彼此互相提點，一齊加油。

大熒幕播出姜濤當年從林海峰手上首奪「叱咤我最喜愛的男歌手」片段，接着林海峰登場，觀眾反應熱烈。林海峰笑說：「我等了3年，就是等這晚。2020年姜濤第一次攞這個獎，但因疫情，現場畫面有點遺憾。」之後他請姜濤出來重演當日頒獎情况。林海峰稱過去3年，這個獎不止屬於姜濤，他想頒給姜糖，「你們真係用『作品』說話，作品隨時多過姜濤的上榜歌，你們買了多少牙膏？吃了多少炸雞？喝了多少汽水和啤酒？有無做body check？買了多少份保險？你們很勤力，樂壇是需要你們」。

林海峰指姜糖不止為廣告界帶來新面貌，亦為廣播道帶來新面貌，他在商台近40年，商台只會換主持人和廁紙，卻因姜糖換鐵閘，「你們很犀利，每次姜濤上《口水多過浪花》，你們比我返工還早到。早前30幾度，我返工見到成班『盧覓雪』，因個個都一副熱暑人的樣子，但百多人都無人暈低，所以姜濤你都不能再暈」。

林：提醒自己繼續孝敬後輩

林海峰提到一個「作品」，就是一年一度將銅鑼灣變成姜濤灣，笑指銅鑼灣揸弗人已不是浩南（鄭伊健），是大佬B「姜B」。他續說最重要的「作品」當然是一年一度叱咤頒獎禮，「我自頒完獎給姜濤，發現人氣急升，創事業新高峰，facebook留言全是感謝林公子咁愛惜姜濤，我得獎都無咁多留言，最多的3句是樂壇已死、香港玩完及林狗都紅天理不容，所以你要努力繼續成為我最喜愛的男歌手，我就有機會冧莊做頒獎嘉賓」。他續道：「姜濤的努力不是要衝出亞洲或紅過羅湖，而是為林公子的成就，所以個獎是屬於我，麻煩姜濤頒給我，我最喜愛的頒獎嘉賓。」姜濤聽話頒獎，林海峰扮對方當年的O嘴樣，「我答應大家會努力頒獎給他，我會提醒自己繼續孝敬後輩，希望後輩每年都提攜前輩，無你無我」。隨後他搞笑宣布於同一場地舉行3場演唱會，並惡搞姜濤演唱會海報，還叮囑大家說：「到時要幫我掃晒啲飛，掃、掃、掃！」全場爆笑。

姜濤笑指被轟炸到說不到話

林海峰下台後，姜濤笑指被對方轟炸到說不到話，因他們沒綵排，「其實每年叱咤我不是怕攞獎，是怕他出來那一刻，因每次都有意想不到的事發生，第一年我就O嘴。林海峰對我來說是很神秘的人，很想請教他每年在頒獎禮講的內容是怎樣想出來，他改變了我演藝事業的方向。無論往後攞不攞到『我最喜愛』都好，我希望每一個都成為屋企最親近的人，這個我最喜愛就足夠了」。他獻唱《蒙著嘴說愛你》後演唱會完結。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com