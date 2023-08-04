明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

林海峰感激姜濤帶挈創事業高峰 讚姜糖真係用「作品」說話

姜濤面對林海峰自嘲措手不及︰希望畀你見到我嘅成長

【明報專訊】MIRROR成員姜濤前晚在亞博舉行首個個人演唱頭場，全場爆滿，狀態大勇的他落力演出，自稱榮幸成為歌手，時常提醒自己無論人生犯過錯還是成功過，都要保持謙卑。他感謝姜糖（粉絲暱稱）無條件付出，並視姜糖為家人。嘉賓林海峰妙語連珠掀起全晚高潮，他笑指跟姜濤「無你無我」，自當年頒獎給對方後，獲帶挈創事業高峰。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

姜濤傾力演出，唱完《DUMMY》後有感而發，稱榮幸成為歌手，「我一直提醒自己，無論人生犯過錯還是成功過，都要保持謙卑，我永遠都記得自己曾是Dummy」，台下姜糖大叫：「姜濤 I Love You。」。姜濤以「重量級人物」介紹師傅梁業（肥仔）出場，肥仔笑言：「我第一次在台上感受到徒弟粉絲的力量。」隨即搞笑用毛巾為姜濤抹汗，然後拿筆要求對方在毛巾簽名，姜濤笑說綵排時沒這個。肥仔透露姜濤曾應承開個人演唱會一定請他做嘉賓，之後兩人合唱《特務肥姜2.0》。

姜濤拍片扮姜糖應援 自嘲乞人憎

過場片段中，姜濤拍片向姜糖剖白，片中姜濤變身姜糖，於凌晨站在銅鑼灣高舉應援燈牌，感受追星生活，之後他忍不住說：「好攰呀，姜濤好乞人憎呀！」現場姜濤表示見姜糖無條件付出，很對不起大家，「我應該留久一點，想起你們這樣去迫，我真的有點心噏」。他又稱以為唱歌表演已足夠，其實很不足夠，尤其這兩年很怕和沒自信面對大家，「很對不起大家，我不應該懷疑大家在不在，應和大家緊密多一點。由這刻開始，我會將你們變成我生命中真正的屋企人，辛苦你們了」。接着獻唱《好得太過份》，他眼濕濕說：「你們真的好得太過分，多謝每個無論是一直支持我或中途離開的，我都很感激。」他說往後有做錯，彼此互相提點，一齊加油。

大熒幕播出姜濤當年從林海峰手上首奪「叱咤我最喜愛的男歌手」片段，接着林海峰登場，觀眾反應熱烈。林海峰笑說：「我等了3年，就是等這晚。2020年姜濤第一次攞這個獎，但因疫情，現場畫面有點遺憾。」之後他請姜濤出來重演當日頒獎情况。林海峰稱過去3年，這個獎不止屬於姜濤，他想頒給姜糖，「你們真係用『作品』說話，作品隨時多過姜濤的上榜歌，你們買了多少牙膏？吃了多少炸雞？喝了多少汽水和啤酒？有無做body check？買了多少份保險？你們很勤力，樂壇是需要你們」。

林海峰指姜糖不止為廣告界帶來新面貌，亦為廣播道帶來新面貌，他在商台近40年，商台只會換主持人和廁紙，卻因姜糖換鐵閘，「你們很犀利，每次姜濤上《口水多過浪花》，你們比我返工還早到。早前30幾度，我返工見到成班『盧覓雪』，因個個都一副熱暑人的樣子，但百多人都無人暈低，所以姜濤你都不能再暈」。

林：提醒自己繼續孝敬後輩

林海峰提到一個「作品」，就是一年一度將銅鑼灣變成姜濤灣，笑指銅鑼灣揸弗人已不是浩南（鄭伊健），是大佬B「姜B」。他續說最重要的「作品」當然是一年一度叱咤頒獎禮，「我自頒完獎給姜濤，發現人氣急升，創事業新高峰，facebook留言全是感謝林公子咁愛惜姜濤，我得獎都無咁多留言，最多的3句是樂壇已死、香港玩完及林狗都紅天理不容，所以你要努力繼續成為我最喜愛的男歌手，我就有機會冧莊做頒獎嘉賓」。他續道：「姜濤的努力不是要衝出亞洲或紅過羅湖，而是為林公子的成就，所以個獎是屬於我，麻煩姜濤頒給我，我最喜愛的頒獎嘉賓。」姜濤聽話頒獎，林海峰扮對方當年的O嘴樣，「我答應大家會努力頒獎給他，我會提醒自己繼續孝敬後輩，希望後輩每年都提攜前輩，無你無我」。隨後他搞笑宣布於同一場地舉行3場演唱會，並惡搞姜濤演唱會海報，還叮囑大家說：「到時要幫我掃晒啲飛，掃、掃、掃！」全場爆笑。

姜濤笑指被轟炸到說不到話

林海峰下台後，姜濤笑指被對方轟炸到說不到話，因他們沒綵排，「其實每年叱咤我不是怕攞獎，是怕他出來那一刻，因每次都有意想不到的事發生，第一年我就O嘴。林海峰對我來說是很神秘的人，很想請教他每年在頒獎禮講的內容是怎樣想出來，他改變了我演藝事業的方向。無論往後攞不攞到『我最喜愛』都好，我希望每一個都成為屋企最親近的人，這個我最喜愛就足夠了」。他獻唱《蒙著嘴說愛你》後演唱會完結。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕林海峰 姜濤

上 / 下一篇新聞