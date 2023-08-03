奧利華史東激讚《奧本海默》 曾推辭拍攝計劃 《芭比》帶挈動畫版登Netflix收視榜

《奧本海默》截至昨日全球收4.12億美元，劇集版共7集，由《戰火屠城》森華達斯頓（Sam Waterston）扮演奧本海默，1980年在BBC首播；相隔超過40年，未知是否見電影大熱，所以BBC安排全劇本月在網絡平台iPlayer播出。

繼《狂牛》編劇保羅舒奈達（Paul Schrader）早前大讚《奧本海默》「本世紀最重要電影」後，金像導演奧利華史東亦在社交網發文激讚《奧》片是經典。基斯杜化路蘭受普立兹得獎傳記《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》啓發，撰寫《奧》片劇本及執導，不少評論指《奧》片像路蘭版的《驚天大刺殺》，後者由奧利華史東執導，多角度重塑甘迺迪遇刺事件。奧利華自言熟悉奧本海默傳記，但曾推辭相關拍攝計劃，因找不出當中精髓，「路蘭找到了」。他指《奧》片劇本多層次而吸引，導演技巧也令人難以想像及印象深刻。他稱片中演員帶來驚喜，尤其扮演奧本海默的施利安梅菲（Cillian Murphy），「誇張的雙眼卻感到正常，當要扮演天才如奧本海默的時候」。他又表示無法相信刻下氣候能拍出這齣電影。

《Barbie芭比》原定上月在中東上映，當地嚴禁電影牽涉性愛、同性戀題材，必須通過審查，因而延期至本月31日開畫。據美媒報道，《Barbie》被要求刪減與LGBTQ相關描述及對白，華納電影公司最終沒同意；沙特電影平台Movsto日前在社交網發文，指《Barbie》被禁止在沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾、阿聯酋、埃及與巴林等地上映。

雖然《Barbie芭比》遭多國禁映，但票房依然氣勢如虹，截至昨日全球累收近8億美元。Netflix昨公布7月24至30日收視，亦帶挈2012年動畫《芭比之夢想屋生活》（Barbie Life in the Dreamhouse），以190萬瀏覽次數，登上英語節目收視第6位。《獵魔士》第3季下半部上月27日上架，亦刺激該劇重奪英語節目收視冠軍寶座。《甜木蘭3》及真人騷《欲罷不能5》則分佔亞季。

日本製作稱霸Netflix非英語收視榜

非英語節目方面，上周依然被日本節目雄霸收視榜，雖然巴西劇《異道同行4》稱冠，但日本動畫《範馬刃牙》、《我的幸福婚約》、《殭屍100 》及《咒術迴戰》分佔第2、6、9及第10位。永野芽郁伙拍鈴木京香主演《火燒御手洗家》亦位列第8。第7周上架的韓劇《歡迎來到王之國》穩守季軍；上周五（28日）首播的《D.P逃兵追緝令2》短短3天錄得280萬觀看次數，位列第5，下周有望攀升。德國片《換命天堂》以810萬觀看次數在非英語電影榜登頂，《蒙上你的眼：逃出巴塞隆拿》及韓片《Dream：夢想代表隊》分佔亞季。成龍伙拍《自殺特攻》男星約翰辛納（John Cena）主演中美合拍動作喜劇《狂怒沙暴》（Hidden Strike），上月28日上架，3天累積2200萬觀看次數，成為英語電影收視冠軍。動畫《不可思議：瓢蟲女爵和黑貓諾爾大電影》及《複製陰謀》位列第2及第3。