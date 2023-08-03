10年前中風 歐陽震華讚戰友勤力 恩師監製鄺業生離世 魏駿傑淚崩

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鄺業生6月25日離世，長子鄺澄峰日前在社交平台撰文懷念父親，透露喪禮於8月19及20日在紅磡萬國殯儀館舉行。他提到父親2013年中風後半身不遂，雖能說話，但活動能力有限，如活在封閉的世界。鄺業生病後變得低調，鄺澄峰解釋父親不讓人探訪是怕鬧情緒，發脾氣影響別人。

兒子遺憾未能讓父離安老院生活

鄺澄峰透露父親在護老院的生活，「每天醒來都活在痛苦無助當中，或許安詳地睡一覺、閉上眼睛睡一個美夢，在夢中重拾事業高峰期的影視大導演生涯、與友好的編劇一起寫動人的劇本，他一定很開心，繼續拍更多好的作品給大眾……」他向父親道歉，「爸爸，對不起！我作為長子仍沒法讓你在生前脫離安老院的命運，你說過一句不想安老院成為你的人生終點站，原諒我，好好睡一覺，做一個創作夢，我們可以的，不用再擔心我們了！」他大讚鄺業生是最棒的No.1父親。

想開拍《金裝四大才子》穿越版

鄺澄峰回覆《明報》稱父親是自然死亡，離開前很平靜，透露爸爸在護老院居住，用拐杖可以行幾步，但他半身不遂，容易失平衡，曾幾次跌倒，行動受限制。他稱父親難過得哭不出來，曾說希望有能力開一間護老院，改善院友的生活環境，而不是感覺被人放棄了。

鄺澄峰稱，「同爸爸傾談時，他有提過想拍《金裝四大才子》穿越版，又說希望康復後，我陪他到上海發展」。他表示有很多圈中人關心鄺業生，但父親不願朋友探望，他便帶爸爸去飲茶，朋友在茶樓扮偶遇見面。

歐陽震華理解鄺業生疏遠圈中好友

歐陽震華跟鄺業生是戰友，稱阿生是他合作最多的監製，「佢好勤力，只投入做自己事，夜晚上監製房他遲遲未收工，是個好監製」。提到鄺業生10年前在內地中風，後來回港醫治入院，歐陽震華透露當時有探望對方，「見他手腳有不便，但以為經時間治療會痊癒，後來聽聞他到內地，有一段長時間失聯，前年我回TVB拍劇，也有問同事有關阿生的情况，但他很低調。我都明白他的心情，自己住過醫院，心情好矛盾，想人陪伴，但有時又怕經常重複講自己的情况」。

問他跟鄺業生合作難忘事？歐陽震華說拍《金裝四大才子》前，鄺業生約他見面，稱四大才子的角色先讓他揀，「這是阿生的套路，他明知我不會揀做唐伯虎，會留張家輝跟關詠荷做一對，是我自己揀做祝枝山的」。鄺業生離開無綫到內地拍劇，歐陽震華跟他合作過內地劇《帶刀女捕快》，此劇其實是古裝版《陀槍師姐》。

魏駿傑視鄺業生為啟蒙老師，是他最尊敬的人，知道恩師死訊難過不已，他跟鄺澄峰聯絡時表示哭了幾日。鄺業生曾在亞視與無綫效力，歐陽震華是他的御用演員，關詠荷、佘詩曼、郭可盈、魏駿傑與滕麗名等也經常合作。他在無綫監製最後劇集是《翻新大少》，其後北上發展拍攝《聊齋》系列大受歡迎，兩岸三地的大卡士演員也有合作。