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娛樂

病癒重啟演唱會擔心表現 容祖兒聽觀眾掌聲藥到病除

【明報專訊】容祖兒因病延期3次的《ANOTHER SIDE……JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會前晚恢復演出，好友蔡卓妍、英皇老闆楊受成伉儷到場打氣。祖兒開場不久，先向受延期影響的觀眾致歉，台下即歡呼和掌聲雷動，有粉絲大叫「冇所謂，我愛你呀。」她感動說：「呢個是doctor stage，我站在這裏感受到大家的愛，真是藥到病除。」

病倒10日感沮喪

感冒未清的祖兒直認開騷前擔心演出令人失望，聽到現場反應超好，加上在台上又唱又跳出了一身汗，激勵她把聲愈唱愈開，「好神奇，各位觀眾是醫生，我是病人，掌聲治癒了我」。她透露病倒10日，感到迷失、沮喪，因沒法唱歌表演，失去信心，「身為一個喜歡表演的人，當然希望每次做到十足水準，但音樂會不停延期，覺得好抱歉，身體很不爭氣，多謝演唱會導演彭秀慧畀我心靈上好大鼓勵，讓我知道只要努力去唱，即使狀態未夠好，觀眾會體諒，最緊要大家可以開心相聚」。觀眾報以熱烈掌聲。

入行24年的祖兒有感而發，笑稱變了「中年好聲音」，好開心找到終身喜歡的職業。完騷後，她興奮未平，承諾會小心保護身體，「雖然我今（前）晚未達到100分，但擁有100分的觀眾，這是我的福氣，我會加油」。

祖兒昨早於社交平台發布媽媽煮的愛心午餐照片，隔空向母親表愛意，希望對方不要太操勞，吐露自己已勇敢走過困境，心志更加堅定，相信明天會更好。

娛樂組

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