孖葉童興奮派心亮相新片首映 梁家輝爆細女將出嫁 承認恨抱孫

談到大女Chloe結婚，家輝榮升外父是否很開心？他說：「就嚟double開心」。細女Nikkie快將結婚？家輝承認，「好快。（今年內？）希望盡快」。兩女有人照顧是否很開心？他稱一向都很開心，「我人生已到了這階段，覺得很幸福和快樂」。65歲的家輝承認恨抱孫，希望盡快有喜訊，趁他仍有心有力可以湊孫。會否因此減少拍戲？家輝笑說：「已減到好少，現在已食緊蕉皮，要多拍戲，但都要有人開《我愛你！》這種戲才成。」

葉童戲中演患認知障礙症老人，稱很大挑戰，演時豁出去，拋開美麗包袱，「大家睇預告片會見到我的妝和戲都很不一樣，演員應該如此，對演戲有追求外，亦令我進入新階段」。葉童日前和老公陳國熹慶祝結婚35周年紀念，她笑說：「每天都是周年紀念，普通吃飯而已。」

剛從北京回港的Jeana為稍後演出同是警匪題材的電影和劇集，在北京參加訓練營，接受槍械訓練及鍛煉肌肉，每天訓練7小時，練到手臂有「老鼠仔」，「長槍很重，事前不接受訓練，演出時無力揸槍」。她將留港半年，在北京的愛貓由朋友代為照顧，「有幾名朋友住同一棟大廈，大家互相照顧」。

記者：柯美