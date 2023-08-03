明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

孖葉童興奮派心亮相新片首映 梁家輝爆細女將出嫁 承認恨抱孫

【明報專訊】梁家輝、葉童和何珮瑜（Jeana）主演的電影《我愛你！》前晚在銅鑼灣舉行慈善首映禮，久沒在港露面的家輝笑容滿臉，向大家說「我愛你」，還與葉童一起做大心姿勢，心情很好。對於《我愛你！》在內地上映至今累計票房逾4億人民幣，家輝表示這類戲種有這麼好票房和口碑，實在難得，電影有社會教育意義，明天在港上映，希望香港觀眾入場欣賞。

談到大女Chloe結婚，家輝榮升外父是否很開心？他說：「就嚟double開心」。細女Nikkie快將結婚？家輝承認，「好快。（今年內？）希望盡快」。兩女有人照顧是否很開心？他稱一向都很開心，「我人生已到了這階段，覺得很幸福和快樂」。65歲的家輝承認恨抱孫，希望盡快有喜訊，趁他仍有心有力可以湊孫。會否因此減少拍戲？家輝笑說：「已減到好少，現在已食緊蕉皮，要多拍戲，但都要有人開《我愛你！》這種戲才成。」

葉童戲中演患認知障礙症老人，稱很大挑戰，演時豁出去，拋開美麗包袱，「大家睇預告片會見到我的妝和戲都很不一樣，演員應該如此，對演戲有追求外，亦令我進入新階段」。葉童日前和老公陳國熹慶祝結婚35周年紀念，她笑說：「每天都是周年紀念，普通吃飯而已。」

剛從北京回港的Jeana為稍後演出同是警匪題材的電影和劇集，在北京參加訓練營，接受槍械訓練及鍛煉肌肉，每天訓練7小時，練到手臂有「老鼠仔」，「長槍很重，事前不接受訓練，演出時無力揸槍」。她將留港半年，在北京的愛貓由朋友代為照顧，「有幾名朋友住同一棟大廈，大家互相照顧」。

記者：柯美

相關字詞﹕何珮瑜 我愛你 葉童 梁家輝

上 / 下一篇新聞