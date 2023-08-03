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娛樂

ERROR新片首擔大旗 保錡阿Dee搏盡受傷 肥仔想接棒做新一代洪金寶

【明報專訊】ERROR初登大銀幕主演電影《陰目偵信》，新片女角分別有前輩周家怡及青春少艾郭思和譚旻萱。梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）與吳保錡均表示若有得揀於戲中與女角有感情線，一定揀周家怡，原因是周家怡有錢養他們。肥仔片中和客串的黃正宜（阿正）有咀戲，他大爆要求阿正真咀卻遭拒絕，他說：「佢話怯，我咪一嘢車埋去囉。」

肥仔吊威也 出動3師傅

ERROR各成員片中均有動作戲，肥仔稱自己動作戲不多，但不知為何唯獨他沒有替身，即被阿Dee踢爆，「你在現場話唔使替身㗎」。保錡大爆肥仔要接棒做新一代洪金寶，肥仔否認：「暫時沒信心。」肥仔表示最難忘是吊威也拍被拋開戲分，「要3個師傅才能吊起我，還要出動行內最大隻的師傅，我有戴好護墊保護，沒有受傷，反而阿Dee有受傷」。

阿Dee透露拍攝於大廈天台飛簷走壁戲分時，親身上陣演了幾次，但顧及屈身護頭動作，不慎拉傷橫膈膜肌肉內側，「好飲恨，到我意識到怎樣做好個動作，就是弄傷之時，我超唔開心，但要繼續拍其他戲分，無法再上陣拍多個更好的」。保錡亦同樣拍到受傷，卻是慘被隊友肥仔壓傷舊患，「有場戲講我們被吸住，但肥仔太重，長期壓住我的左腳，本身左腳韌帶曾撕裂，所以觸發到舊患。」肥仔呼冤：「你屈我喎，你嗰日都無講過係我整。」

記者：林祖傑

場地提供：梁煙號

相關字詞﹕陰目偵信

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