個人騷開鑼 弗爆登場 姜濤盼如水萬般形態接受批評指點

【明報專訊】MIRROR「人氣王」姜濤一連4場首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨晚於亞洲國際博覽館開鑼,全場爆滿,氣氛熾熱。為演唱會積極減肥的姜濤明顯瘦了不少,賣力勁歌熱舞,又吐露心聲,以及勉勵自己,稱過去一年經歷很多浪濤,希望可以像水一樣,有一萬種形態去接受所有批評和指點。演唱會開始前,場外逾3000名姜糖穿上整齊會服齊集場館中心,揮動燈牌為偶像打氣。