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娛樂

個人騷開鑼 弗爆登場 姜濤盼如水萬般形態接受批評指點

【明報專訊】MIRROR「人氣王」姜濤一連4場首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨晚於亞洲國際博覽館開鑼，全場爆滿，氣氛熾熱。為演唱會積極減肥的姜濤明顯瘦了不少，賣力勁歌熱舞，又吐露心聲，以及勉勵自己，稱過去一年經歷很多浪濤，希望可以像水一樣，有一萬種形態去接受所有批評和指點。演唱會開始前，場外逾3000名姜糖穿上整齊會服齊集場館中心，揮動燈牌為偶像打氣。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

姜濤首個個人演唱會昨晚舉行，大批姜糖（粉絲暱稱）提早抵達會場聚集應援區，內裏擺放逾44個大型布景板，還有姜濤彩色人形氣球和易拉架海報等各式佈置。現場有來自英國、美國、加拿大、澳洲、日本和馬來西亞等世界各地的粉絲，每個擺設都出現人龍排隊等候「打卡」。

姜濤父母、所屬公司MakerVille、張敬軒、古巨基夫婦和童愛玲等送上花籃祝賀，香港海報大師阮大勇非常有心思，送上彩色人形氣球，是他和姜濤的Q版公仔，寫上「阮大勇爺爺支持你」，與姜濤父母的花籃齊齊成為姜糖的「打卡」熱點。

粉絲搶購大會Tee籃球

場館另一邊有一面願望牆，讓姜糖寫上對偶像的祝福。約傍晚6點45分，逾3000名姜糖穿上整齊會服齊集場館中心，眾人揮動燈牌為偶像打氣，並高呼：「姜濤，good show，今（昨）晚見。」場面聲勢浩大。購買演唱會商品的攤位亦出現長長人龍，姜糖紛搶購「WAVES」字大會Tee，6時15分工作人員已貼出「今日售罄」，另一搶手貨籃球，同樣售罄。

演唱會8點30分開騷，姜濤在現場一片藍色燈海和歡呼聲中型爆登場，身穿黑色長褸、挑染了銀白色頭髮，中日風造型的他經過閉關一段時間，身形弗了不少。

唱《我只在乎你》獻姜媽

姜濤以演唱會主題曲《濤》為個唱揭開序幕，也是他首次現場演繹新歌，在眾多舞者伴舞，以及煙花配合，炒熱全場氣氛。姜濤側躺在長白布上，由多名舞者托起，營造凌空視覺，唱出《作品的說話》和《Master Class》，現場尖叫聲震耳欲聾。

之後姜濤換上另一全黑造型，獻唱鄧麗君的《我只在乎你》送給姜媽。唱畢他向大家打招呼：「大家好，歡迎在座每一位來到我人生正式第一次個人演唱會。」

演唱會主題靈感來自名字

姜濤談到創作團隊一開始問他主題時，他糾結了很耐，「可能今年很多事情都撠住撠住，令我在創作方面沒有什麼靈感，但原來靈感就在我的名字裏面『濤』。過去一年，無論我個人，還是團隊都經歷很多浪濤，我希望可以像水一樣，有一萬種形態去接受所有批評及指點，為大家帶來不同的音樂種類，就像水一樣，不分流行、古典曲融合在一齊，希望大家enjoy」。隨後唱出《風雨不改》與《亞特蘭提斯》。

相關字詞﹕姜濤演唱會

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