【開箱】《Vivant》堺雅人千里尋失款 伙阿部寬抗恐怖分子

遇自殺式爆炸 被警方追捕

《Vivant》導演福澤克雄及編劇八津弘幸曾製作《半澤直樹》、《陸王》及《下町火箭》，3劇分別由堺雅人、役所廣司和阿部寬擔正，這也是《Vivant》能齊集他們合演的原因。《Vivant》講述丸菱商事員工乃木憂助（堺雅人飾）負責中亞地區巴爾卡共和國能源廠GLF業務，處理給GLF的1000萬美元（約7800萬港元）匯款後，發現錯誤匯出1億美元（約7.8億港元）。憂助強調已再三確認只是匯出1000萬美元，不解為何「多出一個零」。丸菱商事遂派憂助往巴爾卡追回款項，途中捲入自殺式爆炸案，被當地警方追捕。日本警視廳國安部外交官野崎守（阿部寬飾）及時出現拯救他，並一起逃亡。

此劇卡士強勁，男主角堺雅人、阿部寬及役所廣司不僅好戲，也主演過《Vivant》原作者池井戶潤其他小說改編的劇集。此外，《約定的灰姑娘》二階堂富美、《信用欺詐師》小日向文世、《律政英雄》濱田岳、《救參家族》二宮和也、《大叔的愛》林遣都、《流浪之月》松坂桃李等亦有份參演，這陣容幾乎可拍10部日劇，卻集合在預計10集的劇集中。

演員衆多，戲分自然有落差；以目前播出3集看來，戲分集中在堺雅人、阿部寬及二階堂富美身上；後者扮演無國界醫生柏木薰，在巴爾卡行醫3年，堺雅人與阿部寬遇爆炸受傷入院，二階堂富美替他們治療，也捲入自殺式爆炸事件，被迫與二人一起逃亡。役所廣司暫時角色身分未明，至今只有一場戲，講述他騎着駱駝在沙漠出現。

製作費不菲 蒙古取景

此劇主線是找出匯款過程中做「手腳」的真兇，堺雅人猜測是丸菱商事同事。這宗表面上是商業詐騙案，卻牽連到日本國安部、恐怖分子，以及秘密組識「別班」。首兩集講堺雅人為了追回款項，要求任職CIA的好友協助，查出款項去向，堺雅人得悉款項被匯至恐怖組織，於是約見該恐怖組織成員，對方反問他是否「Vivant」，堺雅人不明所以，一度以為「Vivant」是法語，意指活着、有生命，後來才得悉「Vivant」跟日語「別班」為同音字，而「別班」正是日本對抗恐怖主義的秘密組織。此劇每集製作費高達1億日圓（約560萬港元），三大主角片酬不菲，加上到蒙古實地取景，配合直升機、槍戰、爆炸、撞車等特技場面，拍出電影感，耗資1億日圓算值回票價。劇中講述的巴爾卡共和國，則屬虛構。

堺雅人去年主演NTV特備劇《騙不了人的男人》，收視與口碑未如理想，今次重返TBS懷抱，角色似為他度身訂做，扮演誠實、善良、忠厚的上班族，業績不及同期職員，但做事勤奮用心。他有黑暗過去，父母很早離世，會經常夢見雙親在沙漠被敵人強行帶走。堺雅人還有雙重人格，另一人格比較嚴苛，經常指摘他的不是。相信這角色設定與失款的關連，劇集續後會解釋。