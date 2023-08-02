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娛樂

「芭比海默」原爆二創圖激嬲日網民 美國華納道歉

【明報專訊】以Mattel經典玩偶為創作藍本的《Barbie芭比》及講述原子彈之父的同名電影《奧本海默》，上月21日在美國同日上映，網民發起「芭比海默」（Barbieheimer）運動，商業上締造雙贏局面，10天時間《Barbie》全球大收超過7.8億美元，《奧》片亦進帳逾4億美元，雙雙打入2023年美國十大票房榜，分佔第4及第9位。不過近日「芭比海默」在日本受到爭議，事緣網上湧現兩片二創圖，包括芭比的髮型變了原爆蘑菇雲、笑容燦爛的芭比坐在奧本海默肩膊上後方卻是原爆之火等。廣島和長崎二戰受原爆死傷枕藉，受輻射所苦的生還者亦不計其數，以原爆開玩笑，日本人十分反感，當地網民就發起「反芭比海默」運動。華納電影旗下《Barbie芭比》美國社交平台卻在這些「芭比海默」二創圖留言及點讚，激嬲日本網民，提出抵制。

《Barbie芭比》將於本月11日在日本上映，題材較敏感的《奧本海默》則未定檔。日本《Barbie芭比》前日在社交網發文澄清「芭比海默」並非官方宣傳策略，指該片美國官方帳戶的行為「令人非常遺憾」，又向被冒犯者道歉，要求美國總公司華納採取適當行動處理。華納昨日回覆傳媒表示，已刪除相關留言，對最近在社交媒體發表「敏感度不足」的言論感到遺憾，並真誠道歉。

Mattel被指打算創建電影宇宙

雖然鬧出風波，《Barbie芭比》票房氣勢如虹，據悉玩具商Mattel期待能盡快開拍續集，不過導演姬達嘉域（Greta Gerwig）、男女主角賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）和瑪歌羅比（Margot Robbie）還未承諾埋位。據英國《每日郵報》報道，電影公司已獲得Mattel開綠燈，後者旗下玩偶Polly Pocket和American Girl，亦會搬上大銀幕，期待創造出Mattel電影宇宙，就像Marvel超級英雄片一樣。《Polly Pocket》已鎖定《紐約叻女》莉娜丹恩（Lena Dunham）編劇及執導，《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）主演，講述兩名女孩的友誼，據悉劇本已完成，待編劇與演員公會罷工落幕，便可開始製作。

美媒報道，不少整容醫生擔心《Barbie芭比》成功，會令審美標準變得脫離現實，也更難滿足顧客要求。有醫生表示該片上映首周，有顧客要求整芭比的腰與胸部，還問移除一根肋骨會否讓腰肢變幼就像芭比一樣。

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