「芭比海默」原爆二創圖激嬲日網民 美國華納道歉

《Barbie芭比》將於本月11日在日本上映，題材較敏感的《奧本海默》則未定檔。日本《Barbie芭比》前日在社交網發文澄清「芭比海默」並非官方宣傳策略，指該片美國官方帳戶的行為「令人非常遺憾」，又向被冒犯者道歉，要求美國總公司華納採取適當行動處理。華納昨日回覆傳媒表示，已刪除相關留言，對最近在社交媒體發表「敏感度不足」的言論感到遺憾，並真誠道歉。

Mattel被指打算創建電影宇宙

雖然鬧出風波，《Barbie芭比》票房氣勢如虹，據悉玩具商Mattel期待能盡快開拍續集，不過導演姬達嘉域（Greta Gerwig）、男女主角賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）和瑪歌羅比（Margot Robbie）還未承諾埋位。據英國《每日郵報》報道，電影公司已獲得Mattel開綠燈，後者旗下玩偶Polly Pocket和American Girl，亦會搬上大銀幕，期待創造出Mattel電影宇宙，就像Marvel超級英雄片一樣。《Polly Pocket》已鎖定《紐約叻女》莉娜丹恩（Lena Dunham）編劇及執導，《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）主演，講述兩名女孩的友誼，據悉劇本已完成，待編劇與演員公會罷工落幕，便可開始製作。

美媒報道，不少整容醫生擔心《Barbie芭比》成功，會令審美標準變得脫離現實，也更難滿足顧客要求。有醫生表示該片上映首周，有顧客要求整芭比的腰與胸部，還問移除一根肋骨會否讓腰肢變幼就像芭比一樣。