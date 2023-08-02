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娛樂

父親上周落葬 與精神健康搏鬥 《毒癮女孩》安格斯逝世 終年25歲

【明報專訊】《蜘蛛俠》辛蒂雅（Zendaya）主演HBO劇集《毒癮女孩》叫好叫座，當中扮演毒販的安格斯裘特（Angus Cloud）今年5月喪父，上周剛出席葬禮。據美媒報道，救護員周一早上接到安格斯母親報案，到場時他已證實死亡，終年25歲。其家人在聲明中表示，安格斯一直與精神健康問題搏鬥，希望他的離世能提醒其他同路人並不孤單，也不應默默獨自對抗這問題。

據娛樂網站TMZ報道，美國時間周一早上11點30分，消防部門接到安格斯裘特母親來電稱兒子可能吸毒過量，救護員到場後發現他已死亡。安格斯家人其後發聲明證實噩耗，「我們唯一安慰的是知道安格斯現在和他最好的朋友，也就是他的父親團聚了」；聲明又提到「安格斯曾公開談論他與精神健康問題搏鬥，希望他的離世能提醒其他人，他們並不孤單，不該獨自默默對抗這問題」。

安格斯裘特雙親為大學教授，1980年代從愛爾蘭移居美國，安格斯還有一對孿生妹妹。據悉安格斯父親今年5月因病離世，跟爸爸感情要好的他十分難過，上周才在愛爾蘭為父親落葬，其後返回加州奧克蘭住所。據悉他死前3日出席饒舌組合MacArthur Maze新碟發布派對，與安格斯私交甚篤的攝影師Josh Kennedy當時亦在場，他向英國《太陽報》表示，覺得對方當時沒有異樣。Josh又謂替安格斯母親感到難過，短短時間內失去丈夫及兒子。

安格斯裘特在奧克蘭藝術學校修讀布景設計，跟辛蒂雅是同校同學。他在紐約被《毒癮女孩》選角指導發掘，之前從未演戲的他，劇中扮演毒販Fezco，最初只有幾集戲分，編導兼監製森里雲遜（Sam Levinson）十分滿意其表現，後來更變成重要角色，一連兩季他也有份演出。《毒》劇是有線頻道HBO高收視劇集之一，講述青少年面對毒癮及性暴力等問題，曾獲艾美獎及金球獎提名，辛蒂雅也因此成為歷來最年輕視后。安格斯裘特憑《毒》劇打響名堂後，曾拍攝《North Hollywood》等電影，又為Becky G、Noah Cyrus等歌手演出MV。《Marvel隊長》安娜保頓（Anna Boden）與賴恩費克（Ryan Fleck）執導新片《Freaky Tales》及另一電影《Your Lucky Day》，他亦已完成。至於早前宣布開拍第3季的《毒》劇，其角色會怎樣處理則未有公布。

《毒癮女孩》劇組在社交平台X（前稱Twitter）發文悼念，「得知安格斯裘特離世，讓我們深感悲痛。他才華橫溢，是HBO與《毒癮女孩》家族深受喜愛的成員。在這個難熬時期，我們向他的親友致上最深切哀悼」。森里雲遜表示，「沒多少人會像安格斯，他太特別、太有才華，而且太年輕太早離開我們了。他同時在為癮頭及抑鬱在掙扎，就像我們很多人」。

相關字詞﹕森里雲遜 辛蒂雅 毒癮女孩 安格斯裘特

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