夫妻和好如初 太太陳薇陪上庭 周永恆認抗警襲警 保釋9月判刑

周永恆在庭上承認「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪。案情指，周永恆於4月17日因另案被捕，隨即要求送院治理。周其後於案發當日重返元朗警署，警員意圖帶他離開臨時囚室打指模，周在對方多次警告下仍拒絕。該警員後來強行帶周去打指模，但周仍拒絕配合，因而再次被捕。被告其後再要求送院，坐在擔架牀推離警署，途經報案室外，向該警員的衣服吐口水。

辯方：周患驚恐症接受精神科治療

周永恆有兩次案底，辯方律師在周認罪後求情，提到周從事演藝工作20年，目前跟太太、兒子及已退休的父母同住。辯方律師向法庭呈上周的醫療文件，透露周在2022年12月做腦腫瘤切除手術後患上驚恐症，要服用抗抑鬱、驚恐症及焦慮症藥物，同時轉介精神科接受治療，一直有定期覆診。

官：向警員吐口水是極侮辱行為

裁判官指案中雖無人受傷，但被告向警員吐口水是極侮辱行為，考慮到被告有情緒病、焦慮等問題，決定為其索取精神科、感化及社會服務令報告再考慮判刑，但不代表不需要坐監。周永恆聞訊後木無表情，問裁判官保釋期間能否出境，裁判官表示不可以。

太太陳薇抗拒合照 直入法院

昨午1時50分，身穿白色恤衫、黑色短褲的周永恆在太太陳薇陪同下到達法院，記者要求他們停步合照，陳薇充耳不聞直入法院，周永恆說趕時間，要與律師傾些事情，但仍停步讓傳媒拍照。

周永恆應訊後在律師陪同下離開法院，在法院外接受傳媒訪問，其太太沒有現身。問他現在心情如何？他說：「案件未完，完咗先講，現在沒有想法，以免影響判決。（問能否出境，是否要外遊或出埠工作？）我只是想知禁止出境有否改變，我沒特別事要出境，多謝大家關心，唔該晒。」然後轉身返回法院。

【案件編號：TMCC866/2023】

記者：柯美