【明報專訊】姜濤首個個人演唱會《Keung To "Waves" In My Sight》今晚起一連四場在亞博舉行,開騷前夕,昨日姜濤推出演唱會主題曲《濤》,他預告演唱會有意想不到的內容及驚喜。現場亦有演唱會周邊產品售賣,包括599元的籃球,320元的Tee等。