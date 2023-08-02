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娛樂

李玟化輕煙 兩姊捧遺照哭別 Bruce遭CoCo粉絲追罵拍打座駕

李玟出殯｜老公Bruce現身火葬場 遭粉絲指罵 場面混亂
李玟出殯｜李秋林李思林捧妹妹遺照 哭崩送別CoCo

【明報專訊】歌后李玟（原名李美林、CoCo）上月5日離世，終年48歲。前日假香港殯儀館設靈，昨日出殯，靈柩奉移柴灣歌連臣角火葬場火化。李玟分居丈夫Bruce現身火葬場；據知告別式原本由Bruce按火化鈕，但他最後交給CoCo兩姊主持。Bruce離開時場面一片混亂，大批CoCo粉絲上前指罵，Bruce說：「 I love CoCo, my whole life！」他登車後繼續被CoCo粉絲圍攻，有人拍打其座駕兼大罵。

昨早近9點，CoCo胞姊李秋林、李思林及大姐夫何錦麟乘坐七人車抵達殯儀館，3人神情哀傷步入靈堂打點。有份扶靈的甄妮於10時許到達，曾比特連續兩日到靈堂送別前輩。

歌迷夾道向靈車揮手道別

約10點40分大殮儀式過後，李秋林與李思林捧着CoCo的遺照步出殯儀館，與何錦麟、姚謙及甄妮等8名扶靈親友在殯儀館外讓傳媒拍照，眾人黯然神傷，甄妮向李秋林、李思林送上擁抱安慰，姚謙則情緒激動，與兩姊妹抱頭痛哭，李思林更哭成淚人。其後兩姊妹與親友登上旅遊巴士前往歌連臣角火葬場。

李玟的靈車前方掛上紫色、白色大花圈，家屬低調沒掛上出殯人姓氏，車身以同色花球包圍着，佈置簡單而優雅，當靈車駛出一刻，在場守候多時的歌迷齊向靈車揮手道別，並大喊：「CoCo再見！CoCo一路好走！」更有男粉絲嚎哭，場面哀傷。

Bruce現身火葬場 兩姊按火化鈕

到達火葬場後，李秋林與李思林捧着CoCo遺照伴靈柩進入禮堂，靈柩上寫上CoCo原名李美林，並擺放一束鮮花。相隔10分鐘，Bruce與好友盛智文到達火葬場，兩人急步進入禮堂，到場的500名粉絲獲安排分批到禮堂送CoCo最後一程；儀式期間，原本陽光普照突然下毛毛細雨，更添幾分傷感。據知告別式原本由Bruce按火化鈕，但他最後交給CoCo兩姊主持。

粉絲大叫「把CoCo還給我」

火化儀式結束後，Bruce在多名保鑣護駕下離開，傳媒即一擁而上，有傳媒問Bruce有什麼想跟CoCo說，Bruce拋下一句：「 I love CoCo, my whole life！」眾粉絲見到Bruce即怒火飈升，痛罵Bruce，有人更大叫「把CoCo還給我」，場面十分混亂，Bruce最後幾經辛苦才成功登車，但粉絲怒氣未減，一直追住拍打Bruce的座駕，群情洶湧。

李思林：我們會努力繼續生活

李秋林、李思林與一眾親友到中環大會堂出席纓紅宴，約下午3時，兩姊妹吃過纓紅宴後由10多名保安護送離開，她們被數十傳媒追訪，情况一度混亂，問二人「現時心情如何？」、「是否覺得Bruce對不起CoCo？」李思林未有回應，只禮貌說「抱歉」，不斷叮囑記者小心點，又關心大家吃飯沒有，之後兩人登上七人車離開。

喪禮後李思林以短訊回覆《明報》，就CoCo的歌迷在火葬場發生的混亂事件，她表示沒有任何說話可分享，她代表妹妹與家人感謝過去4星期媒體的關注，辛苦大家，亦感謝所有粉絲的支持，她說：「我們會努力繼續生活。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳、鍾偉茵

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