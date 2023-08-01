安歌被要求唱《青春痘》 澄清非原唱 鄭中基：好後悔唱咗呢首歌

為開騷放棄享天倫 誇觀眾勁過古天樂

Ronald在台上大放笑彈，向觀眾笑稱每逢周六、日都拒絕開工，以及赴約陪伴子女，連古天樂約他也拒絕，「所以這兩日入場的觀眾仲勁過古天樂，下次你們見到可以寸他，但有什麼後果，我不負責」。Ronald首次公開演唱電影《我要做Model》主題曲《Beautiful People》 ，「這是黃偉文唯一寫畀我嘅歌，希望去到倫敦站可在台上唱畀佢聽」。他唱最後一首歌前強調不會encore，「今次演唱會係帶出要積極面對人生，要開開心心唔『賣慘』，我係《My Only One》」。

觀眾不停高呼安歌，Ronald稱沒有準備歌曲安歌，歌迷即要求他唱《青春痘》，他說：「我講咗好多次，首歌唔係我嘅，係徐小明嘅，好後悔唱咗呢首歌。」不過亦應要求獻唱，加送《龍咁威》及《時間人物地點》為演唱會畫上圓滿句號。

嘆入紙紅館近一年未獲批

Ronald騷後受訪，表示首次為個唱擔任監製有很多事要處理解決，直認覺得有少少「瀨嘢」，可以做得好一點，「今次舞台只有我心目中的七成，其實想做四面台營造一個空中之城，如果香港入到紙，大家就可以睇到全貌」。對於連酬勞也落在製作上，Ronald說：「第一次點都要好好睇睇，覺得應該要咁樣，起碼開個好頭先。」他希望這個騷可以在紅館舉行，去年大概9月入紙，至今仍未獲批，「希望盡快香港見，我個個月入紙，記得上次入了13次才成功，希望今次唔使13次」。他透露暫時已定10月加拿大及11月雲頂巡迴，希望之後可到英國開騷。Ronald稱不會安排「機動兵工廠」學員一起走埠，因不在港時要靠學員頂住網台。

記者：林祖傑