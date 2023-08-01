明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

伙柳應廷李駿傑合資日本餐廳 經營7個月結業 肥仔拒談損失 嘆生意難做專心演藝

【明報專訊】ERROR隊長梁業（肥仔）、MIRROR成員柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）去年底合資於將軍澳開設中高檔路線日本餐廳，日前突然宣布昨日最後一天營業。肥仔昨日與隊友吳保錡（保錡）和吳嘉禧於葵涌錄影音樂節目，他回應餐廳結業，承認生意難做，加上有師傅說他今年不適合做飲食便不做；他未有透露損失多少，目前專心演藝工作。

肥仔與Jer、Jeremy合資的日本餐廳主打鐵板燒、Omakase，另有壽司、刺身等食物，去年12月24日平安夜開張。餐廳經營7個月，日前宣布今日起停止營業，繼MIRROR成員江𤒹生（AK）月初承認與哥哥合資開設半年的日式甜品店結業後，再有MIRROR成員結束飲食生意。

肥仔受訪時一臉愁容，解釋睡眠不足。談到餐廳結業，肥仔表示有師傅說他今年不適合做飲食，所以便不做，承認生意難做，就算租約未完都沒辦法。問到損失很多？肥仔未有透露，「冇嘢，自己知便算。（兩拍檔心情如何？）大家都OK，接受的」。他稱暫時不會再搞飲食業，先專心演藝工作，藝人都很難做。肥仔自爆元朗的割烹店現在亦已不關他的事，保錡幫口拉開話題，笑言ERROR已計劃稍後「老屈」肥仔辦跳舞學校，肥仔做校董，他負責marketing。

為姜濤個唱排舞 預告好精彩

問肥仔是否很不開心？他說只是近期很忙很攰，同時拍兩個綜藝節目外，晚上要為姜濤個人演唱會排舞，每日開工近20小時，攰到就快暈低，「現在排舞已排了一個多月，姜仔的演唱會真心好看，但始終是第一個solo，他都有點擔心，好像產前抑鬱的樣子，不過有吃東西」。

保錡跟鍾慧冰和媚姨主持的ViuTV節目《Auntie妳好》，早前到馬來西亞拍外景，他笑稱前輩鍾慧冰和媚姨一個經驗老到一個無所謂，所以不難湊。談到他頻頻上載泳池半裸騷肌照片，保錡說：「仍未很滿意身材，節目在7時半播出，今次不用為節目大犧牲。」

保錡自嘲走音專業歌手

談到昨日錄影的音樂節目，保錡直認很少唱歌，擔心走音，自稱是走音的專業歌手，「感覺很不穩定，但已日日練習」。肥仔形容保錡歌聲是在五線譜上滑行。對於ERROR主持的綜藝節目《ERROR暑期自作業》反應不錯，4人組成樂隊「死腳膠」獻唱Band sound《你老豆食茄》被指爆笑，保錡笑稱他們是認真的，但會先把該曲收藏，必要時再拿出來，他又嫌擔任主音的何啟華表現欠佳，考慮找吳嘉禧頂替。兩人希望乘勝追擊，ERROR主演電影《陰目偵信》能大賣。

記者：陳釗

上 / 下一篇新聞