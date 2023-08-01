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娛樂

群星拍片哀悼 李安嘆可惜 成龍：CoCo天生就是明星

【明報專訊】李玟（CoCo）生前人緣甚廣，追思會開始前，播出圈中好友分享與CoCo的相識點滴，包括蔡依林、成龍、黃曉明、李安、李克勤、莫文蔚、孫燕姿、劉德華及鄧紫棋等。

蔡依林：歌聲舞蹈充滿魅力

蔡依林回憶還是新人時坐飛機，偶像CoCo姐坐在她前面，非常熱情跟她打招呼，平易近人。合作時CoCo姐敬業及溫暖，在舞台上的歌聲及舞蹈都充滿魅力，讓她學習很多。對CoCo姐離世非常難過，希望對方去到喜歡的地方繼續散播快樂和溫暖。

成龍說：「對全世界喜歡她的歌迷來說，CoCo天生就是明星，是永遠帶着陽光笑容的偶像，她的歌曲舞蹈陪伴很多人青春。她是第一位站在奧斯卡舞台上演唱的亞洲歌手，讓我們為她感到驕傲。」

劉德華跟CoCo認識近30年，曾屬同一間唱片公司及有過共同經理人，CoCo一直帶着真誠熱情笑容，私下似他的妹妹。當他與CoCo一齊在舞台上表演時，他被征服了，「她從一個天真的小妹妹，變成充滿力量、技驚四座的巨星，這一切在我們心中永不磨滅，因你的力量善良，這個世界會更加好，我掛住你、我愛你。」

鄧紫棋哽咽：最nice的前輩

鄧紫棋哽咽讚CoCo為人好sweet，是她見過最nice的前輩，好幸運認識她，可一起在舞台表演及台下一齊玩，好掛念。導演李安說：「CoCo可愛形象一直在我心裏，一位陽光、人緣那麼好的人走得這麼早，我們真的覺得很可惜，非常的懷念，CoCo好好的休息。」

李克勤：心地善良永不放棄

李克勤近年常跟CoCo合作，在舞台上是超級好拍檔，他讚對方心地善良、開朗，工作上做到100分，是永不放棄的藝人，「去年收到她身體不適的消息，我想大部分朋友，一時間難接受她離開這世界的消息，希望她在另一個世界活得開心」。

娛樂組

相關字詞﹕李安 鄧紫棋 劉德華 黃曉明 成龍 蔡依林 李玟(CoCo)

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