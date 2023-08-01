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娛樂

李玟設靈 李思林激動爆喊：佢害死咗我個妹

告別李玟｜甄妮蕭亞軒韓紅抵靈堂送別CoCo 難掩哀傷神情

【明報專訊】歌后李玟（原名李美林、CoCo）上月5日離世，終年48歲。喪禮昨午假香港殯儀館設靈，今日上午舉殯。李玟胞姊李秋林及李思林、分居丈夫Bruce跟女兒先後抵達，還有大批圈中好友到靈堂致祭，恩師姚謙、甄妮、蕭亞軒在追思會上致悼辭。李思林與李秋林在靈堂跟親友擁抱時，李思林突然情緒激動爆喊，並連說數次：「佢攞走咗我個妹呀！」李秋林代李思林解釋，指意思是「佢害死咗我個妹呀！」但二人沒有指名道姓是說誰。網民看直播聽到這番話均替她們心痛。傍晚時逾千歌迷進入靈堂拜祭，不少人傷心落淚。

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

丈夫Bruce偕兩女現身

李玟的遺照選用2013年推出專輯《盛開》的照片，相中的CoCo展現燦爛笑容，靈堂橫匾寫上「永遠懷念一代歌后李玟」，靈常佈置以白色和紫色為主，遺照前一片花海中擺放李玟的靈柩，母親及兩名胞姊的粉紅色心形花牌放在旁邊。追思會於下午4時至6時在網上直播，由李岳奇擔任司儀，致辭人士包括姚謙、甄妮、蕭亞軒等，Bruce與兩名女兒坐在親人席的第二排座位。李思林先以中英文致辭說：「我妹妹去到的地方都是充滿笑跟愛心，今天我知道是有點困難，所以我會盡量簡短，我真的很難裝快樂。我借用我妹妹以往很愛說的一句話，每次她去演唱會都會說：『今天你可以選擇去很多地方，但是你選擇來這裏，所以我謝謝你』。」接着全場起立默哀。

追思會結束後，李思林與李秋林跟賓客及親友擁抱，其間李思林情緒激動爆喊，喊聲響徹靈堂，她邊喊邊連說幾次：「佢攞走咗我個妹呀！」李秋林說：「佢（李思林）意思係話『佢害死咗我個妹呀』。」及後直播一度靜音，並切換到靈堂內其他環境。

姚謙重提對李玟愧疚事

姚謙致悼辭時數度哽咽，他回想第一次見李玟時那張小女孩臉，他這幾天重複想起，「自此我幸福當了李玟口中的『姚大哥』和『謙哥』30年」。提到對李玟愧疚的事，是合作第2張專輯時，李玟很努力辦演唱會，但演出前聲音沒了，「李媽媽用針灸救回了4個小時，她奮力唱完，也拍攝下來，結果卻被當時公司通知不剪了，覺得推出也不會賺錢，這是我唯一虧欠她的地方，這個演唱會帶子還放在某個剪接室的角落，她從來沒有追究，這也讓我非常愧疚」。他說李玟很不會說笑話，因她總是會先笑，「她有世界上最好聽的笑聲」。

甄妮願下世再做好知己

甄妮是CoCo非常尊敬的前輩，甄妮致悼辭時難掩傷感，她哽咽說：「今晚我同佢（李玟）約咗食飯，就係𠵱家，我好唔鍾意佢用呢種方式嚟同我見面，我好嬲、我唔歡喜，令我好心痛。」她跟李玟認識約20年，雖然不是常見面，但用電話、文字互相關懷，她說：「7月5日是我女兒的生日，她選擇這一天離開我們，她跟我們開了一個很大的玩笑，我也不喜歡，以後每一年的這一天，到底我要做生日還是做忌日？她不該跟我開這個玩笑，日子怎麼過！」她覺得跟李玟的感情有點像神交，下輩子願意再做好知己。

蕭亞軒情緒激動多次泣不成聲，她求學時已視李玟為偶像，曾幻想有天跟偶像一樣成為跳唱歌手。有次在小巨蛋後台，李玟給她很大的擁抱，還交換電話號碼，李玟不時留意她的新聞，生日亦送上祝福。當她在人生沒方向及不知如何做時，李玟勉勵叫她加油，並試過長時間通電話，「她說自己是大姐姐，我就是小妹妹，有什麼問題也可跟她說，她一定會保護我」。

張崇德：她對所有人都友善

前來拜祭的好友還有韓紅，李克勤，曾比特，葉德嫻，杜德偉，張崇德與劉美娟，《中年好聲音》周吉佩、顏志恒、李佳及羅啟豪等。張崇德1993年與李玟參加新秀歌唱大賽認識，最後一次見面是2015年。張崇德神色凝重說：「認識多年，她後來去台灣，大家發展路向不同，但仍有很多以往回憶，李玟曾說，我們兩兄弟是她在圈中遇到的好人之一。」他讚李玟對所有人都友善，心地好，在樂壇帶來很多影響力，形容李玟是天使。李佳離開時眼泛淚光，她替家屬感難過，靈堂播放李玟生前片段，令人惋惜。周吉佩表示李思林與家人心情激動，他送上慰問。

近千歌迷入靈堂送別偶像

昨午開始已有大批歌迷在殯儀館對面的公園排隊等候，有內地歌迷拉起長長的橫額悼念偶像。公祭在6時後開始，現場有工作人員和警察維持秩序，警方估計約有近千名歌迷排隊等候入靈堂送別偶像，不少人傷感痛哭。

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