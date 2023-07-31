【開箱】《火辣Cheetos的誕生》 靚太首執導 典型美國夢

低層做起 開拓拉美裔新市場

《火辣Cheetos的誕生》講述Richard來自墨西哥移民家庭，在南加州長大，自小便有生意頭腦，懂得拿媽媽製作的墨西哥捲餅賣給同學掙錢。年少時曾犯事入獄，及後與女同學Judy成婚，育有兩子，生活拮据，經朋友Tony介紹到零食工廠Frito-Lay工作。Richard雖然只負責清潔打掃，但不斷留意工廠的營運程序，並央求自學成材的機械維修主管Clarence傳授各樣機器知識。列根當選總統後不久，低收入員工受影響，Frito-Lay股價下跌，導致部分人裁員。行政總裁Roger拍片鼓勵下屬要「像CEO般思考」，Richard大受影響。

Richard帶孩子吃街頭烤粟米，發現么兒Steven年紀雖幼卻嗜辣，他靈機一觸，認為要拯救Frito-Lay日漸下滑的業績，必須開拓拉美裔新市場。Richard說服同事讓他拿未加味的粟米條回家，然後購買不同辣度及味道的辣椒回家，由Judy嘗試炮製不同配方。

回憶錄改編 被指與事實不符

炮製獨門秘方後，Richard嘗試向部門主管Lonny推銷，但不得要領，迫使他偷偷打電話越級向行政總裁Roger說出自己的理念。後者訝異對方聆聽他鼓勵員工的短片，並答應嘗試他的辣味粟米芝士條，結果印象深刻，立即召開會議聽他的生產計劃。

此片改編自Richard Montanez的真人真事，不過正式開鏡前，《洛杉磯時報》及《全國公共廣播電台》都質疑電影藍本的Richard 回憶錄《A Boy, a Burrito and a Cookie: From Janitor to Executive》所說真偽，指出時間線與實際情况有出入。據悉Frito-Lay方面肯定Richard在職期間貢獻，但辣味粟米芝士條並非他研發。《火辣Cheetos的誕生》編劇之一路易斯高力（Lewis Colick）表示，「我寫過很多真人真事改編的劇本，例如《飛一般夢想》；片中不是每事也跟現實一樣，我比較傾向支持故事的本質」。對於電影並非完全忠於事實，導演伊娃朗歌妮亞表示此片是要拍Richard Montanez的故事，「在說他的事實，而這部電影不是要講辣味粟米芝士條的歷史」。她其後在白宮的放映活動承認，片中Richard升上管理層獲同事歡呼拍掌的一幕，現實中沒有發生，但此片也不是紀錄片，旨在表達人物來自不同背景。

克服歧視脫貧 電影尾聲稍誇張

導演伊娃朗歌妮亞在《火辣Cheetos的誕生》透過Richard Montanez這人物，想表達拉美裔追逐美國夢的過程並不容易，基層資源匱乏之餘，又受到歧視，但其實他們有自己的一套飲食文化，市場潛力龐大，足以左右一家大公司的業績與前途。片中Richard的白人上司與同事盡給他白眼，但他毫不介意，一直力爭上游，非裔Clarence對Richard另眼相看（或難抵其死纏爛打），最終把機械知識傾囊相授。

《神探阿蒙》東尼沙洛（Tony Shalhoub）扮演的行政總裁Roger，正是看中Richard的市場觸覺。然而生產辣味粟米芝士條的過程並非一帆風順，最初也曾滯銷，直到兒子提醒廣告效益的重要，Richard遂鼓動同事若新產品好賣將可解除裁員威脅，讓大家成為得益的持份者，把每個人變成推銷員，甚至自掏腰包買下產品，推動口碑與熱賣潮流，讓Richard終於升職、脫貧。電影結尾他與太太Judy用餐後逢人派貼士，相信也不會是事實的全部吧。