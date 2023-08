【開箱】《火辣Cheetos的誕生》 靚太首執導 典型美國夢

低層做起 開拓拉美裔新市場

《火辣Cheetos的誕生》講述Richard來自墨西哥移民家庭,在南加州長大,自小便有生意頭腦,懂得拿媽媽製作的墨西哥捲餅賣給同學掙錢。年少時曾犯事入獄,及後與女同學Judy成婚,育有兩子,生活拮据,經朋友Tony介紹到零食工廠Frito-Lay工作。Richard雖然只負責清潔打掃,但不斷留意工廠的營運程序,並央求自學成材的機械維修主管Clarence傳授各樣機器知識。列根當選總統後不久,低收入員工受影響,Frito-Lay股價下跌,導致部分人裁員。行政總裁Roger拍片鼓勵下屬要「像CEO般思考」,Richard大受影響。

Richard帶孩子吃街頭烤粟米,發現么兒Steven年紀雖幼卻嗜辣,他靈機一觸,認為要拯救Frito-Lay日漸下滑的業績,必須開拓拉美裔新市場。Richard說服同事讓他拿未加味的粟米條回家,然後購買不同辣度及味道的辣椒回家,由Judy嘗試炮製不同配方。

回憶錄改編 被指與事實不符

炮製獨門秘方後,Richard嘗試向部門主管Lonny推銷,但不得要領,迫使他偷偷打電話越級向行政總裁Roger說出自己的理念。後者訝異對方聆聽他鼓勵員工的短片,並答應嘗試他的辣味粟米芝士條,結果印象深刻,立即召開會議聽他的生產計劃。

此片改編自Richard Montanez的真人真事,不過正式開鏡前,《洛杉磯時報》及《全國公共廣播電台》都質疑電影藍本的Richard 回憶錄《A Boy, a Burrito and a Cookie: From Janitor to Executive》所說真偽,指出時間線與實際情况有出入。據悉Frito-Lay方面肯定Richard在職期間貢獻,但辣味粟米芝士條並非他研發。《火辣Cheetos的誕生》編劇之一路易斯高力(Lewis Colick)表示,「我寫過很多真人真事改編的劇本,例如《飛一般夢想》;片中不是每事也跟現實一樣,我比較傾向支持故事的本質」。對於電影並非完全忠於事實,導演伊娃朗歌妮亞表示此片是要拍Richard Montanez的故事,「在說他的事實,而這部電影不是要講辣味粟米芝士條的歷史」。她其後在白宮的放映活動承認,片中Richard升上管理層獲同事歡呼拍掌的一幕,現實中沒有發生,但此片也不是紀錄片,旨在表達人物來自不同背景。

克服歧視脫貧 電影尾聲稍誇張

導演伊娃朗歌妮亞在《火辣Cheetos的誕生》透過Richard Montanez這人物,想表達拉美裔追逐美國夢的過程並不容易,基層資源匱乏之餘,又受到歧視,但其實他們有自己的一套飲食文化,市場潛力龐大,足以左右一家大公司的業績與前途。片中Richard的白人上司與同事盡給他白眼,但他毫不介意,一直力爭上游,非裔Clarence對Richard另眼相看(或難抵其死纏爛打),最終把機械知識傾囊相授。

《神探阿蒙》東尼沙洛(Tony Shalhoub)扮演的行政總裁Roger,正是看中Richard的市場觸覺。然而生產辣味粟米芝士條的過程並非一帆風順,最初也曾滯銷,直到兒子提醒廣告效益的重要,Richard遂鼓動同事若新產品好賣將可解除裁員威脅,讓大家成為得益的持份者,把每個人變成推銷員,甚至自掏腰包買下產品,推動口碑與熱賣潮流,讓Richard終於升職、脫貧。電影結尾他與太太Judy用餐後逢人派貼士,相信也不會是事實的全部吧。