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娛樂

五堅情成員黃偉晉濕身騷肌搶鏡 周興哲壓軸玩親民跟粉絲自拍

【明報專訊】台灣歌手盧廣仲、周興哲、組合五堅情成員黃偉晉昨日到愉景灣擔任沙灘音樂節表演嘉賓，同場還有ToNick、KOLOR、張蔓莎、STRAYZ、Kayan9896（吳家忻）。盧廣仲出場，觀眾即尖叫聲不停，粉絲揮手又跟着唱，氣氛熱烈。盧廣仲每唱完一首歌，觀眾大叫安歌，盧廣仲一次又一次搞笑說：「新年快樂。」𧨾得觀眾興奮大笑。他說很開心來到沙灘，透露最近兩星期每天走兩萬步，祝大家身體健康。盧廣仲問現場粉絲他來香港開演唱會好嗎？粉絲興奮狂叫好。

暐翹著冷衫被隊友取笑

黃偉晉拿起水喉向觀眾射水，用廣東話跟粉絲打招呼。他除下外衣，粉絲即大叫：「脫！脫！脫！」之後再向觀眾射水連自己的白Tee、牛仔褲亦濕透，露出健碩身形，最後應粉絲要求脫去上衣半裸騷肌。粉絲再叫他除褲，他說：「不成啦。」他特別獻唱林家謙的廣東歌《一人之境》，叫觀眾一起大合唱：「一起唱，因為我害怕。」

STRAYZ首次參與戶外沙灘騷心情興奮，天氣炎熱，暐翹著冷衫演出，她說：「我都係為咗要型啲啫。其他成員笑我咁熱都唔流汗。」最性感成員榛綦甚搶鏡。昨日得4成員演出，因Ariel去了韓國進修。

趙善恆蘇浩才high爆玩插水

ToNick與KOLOR以「ToNicKOLOR」登場，獻唱10首歌，似小型搖滾演唱會，全場觀眾嗌破喉嚨。其間趙善恆與蘇浩才（Sammy）一躍而下玩插水，觀眾齊舉起手將兩人接住，安全將他們在人群中傳開去，全場high爆。

周興哲壓軸出場掀高潮，唱第一首歌《怎麽了》，全場即大合唱，他走到台前跟粉絲合照，揮手和握手，還拿起相機跟粉絲自拍。他用廣東話打招呼說：「好開心見到你哋，好掛住你哋。」之後向粉絲派心，跟所有粉絲一齊清唱《你好不好》。唱最後一首歌《摯友》時，粉絲亮起手機燈合唱，他對粉絲說：「約定下次來開演唱會，你們要來聽呀。」

娛樂組

相關字詞﹕五堅情成員黃偉晉 周興哲 盧廣仲

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