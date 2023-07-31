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娛樂

入圍「機動兵工廠」成閨密 超酸爆阿杰中文差笑料百出

【明報專訊】鄭中基YouTube頻道「機動電視台RTV」舉辦的演藝訓練班「機動兵工廠」，從600多名報名者中選出6學員參賽，當中包括曾參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》的周芷慧（阿杰）和陳昭煊（超酸）。訓練接近尾聲，已是歌手的阿杰和超酸，前者是樂隊Cooper主音，後者今年4月推出單曲《SOUR FUNNY》，日前二人接受訪問透露想演戲原因。

超酸表示參加《全民造星IV》時，受導師朱栢謙啟蒙，令她認識戲劇是什麼一回事，對表演產生興趣，喜歡投入角色當中講故事。在「機動兵工廠」訓練過程嘗試到更多不同表演方式，十分享受，令她愛上演戲，「唱歌是做自己，演戲經歷不同人的人生」。她笑言在短暫一生嘗到不同人的人生，像活了很多世。

誤會臨時員工等於打雜

阿杰自言初時比較迷惘，組樂隊唱開歌，但未找到定位，想發掘多些東西，在機緣巧合下參加「機動兵工廠」，途中發覺藝術表演原來並不單一，可以在音樂以外發展，變成全能藝人，「我以前很執著，由澳洲來港就是做歌手，不知道有那麼多變數和可能，很開心發掘到自己的新技能」。

從600多人中被選中，阿杰開心又意外，自爆中文差，通知她成為「機動兵工廠」臨時員工時，誤會報名幕前，為何變了幕後，「我以為做打雜，再問才知臨時員工等於入圍，被大家取笑了很久」。超酸稱阿杰中文真的很差勁，上楊詩敏（蝦頭）課堂時，叫他們用肢體形態扮星座和生肖，她不停學老鼠叫；阿杰稱比賽後，中文已突飛猛進。

超酸敞開心扉 讓人了解

超酸很開心自己零演出經驗仍被選中，表示今次不是淘汰賽，沒《造星》時那麼大壓力，成員間沒有爭勝之心，志在趁機學習，盡情表演，大家反而互相幫助和扶持，贏了友誼，她和阿杰更成為閨密，無所不談，「我們好夾，服飾沒有夾過，但出現時經常色系一樣，剛才一齊在更衣室換衫，發現連內衣褲都同款」。超酸覺得參加這個節目令她變得從容和更自信，以及願意敞開心扉，讓人了解自己，不像以前，將不開心一面收藏起來。阿杰稱超酸的確有很大轉變，「《造星》時，她總是難以捉摸，不知她心底裏真實一面，只能做表面嘻嘻哈哈的朋友」。

比賽快將結束，她們一點也不緊張，認為袋了很多東西落袋，能參與其中已經是贏了，未來的路還很長，現在才是開始。她們感激「廠長」鄭中基（Ronald）舉辦這個訓練班，稱Ronald樣子雖然很嚴肅，被大家覺得好惡，實質是暖男爸爸，很照顧大家，觀察力又強，會直接道出他們的問題，讓一班學員可以針對問題改善，其他導演亦然，二人獲益良多。

記者：柯美

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