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娛樂

內地登台唱兩首歌被指酬勞16.8萬 陳豪稱唔知身價 胡定欣嗌羨慕

胡定欣唔慣陳豪用氣聲說話 蕭正楠黑面開工惹張曦雯誤會

【明報專訊】陳豪主演無綫劇《破毒強人》今晚首播，昨日聯同胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、郭柏妍等到將軍澳出席宣傳活動，吸引不少市民圍觀。陳豪擁幸福家庭，形象正面，向來吸金能力強，受不少廣告商喜愛，近日有指他到內地登台唱兩首歌酬勞16.8萬元，他避談是否屬實，笑言只是表演者，不清楚酬勞。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

一眾《破毒強人》演員以黑白配服飾現身為劇集造勢，女主角胡定欣穿露腰裝，玩射槍遊戲展英姿。懷孕6個月的張寶兒穿長袖連身裙亮相，其間小心護肚避玩遊戲。胡定欣與陳豪笑言在演戲上已從良多年，今次齊演反派非常過癮。陳豪說：「今次遇到好玩題材，我為角色扮沙聲演出，與定欣、阿蕭（蕭正楠）各有突破。」會否讓小朋友欣賞他演反派？他說：「他們好少睇電視，但我對收視有期待，若觀眾喜歡，代表毒品警匪題材往後有發揮空間。」

胡定欣稱陳豪用沙聲演出，拍攝時要花少少時間習慣，笑說：「有時聽不清楚他說什麼，我要扮聽到。」陳豪被爆密密掙外快，有價有市，到內地登台獻唱兩首歌，輕鬆袋16.8萬元歌酬，他笑笑口說：「酬勞方面我唔清楚，我只是表演者，不過好少唱自己的劇集歌，喜歡唱別人的歌。」在旁的胡定欣聞言大表羨慕。

阿蕭向張曦雯解釋扮「大牌」原因

阿蕭今次挑戰演無表情角色，難度很高，拍攝數月刻意跟張曦雯保持距離，曾擔心被誤解黑面、無禮貌。阿蕭解開「大牌」之謎後，張曦雯恍然大悟說：「難怪他拍劇時好cool，我跟他說話，他回應一句『哦』就走開，以為他聽不明我講英文。」張曦雯笑言戲中與阿蕭不乏親熱戲，感覺有點牽強，因為對方無表情。阿蕭搞笑說：「我感覺幾正，原來被追求的感覺是這樣的。」

阿蕭表示張曦雯為《破毒強人》剪短髮，曾惹網民不滿，張曦雯承認最初剪掉長髮非常不捨，後來發現短髮很配合角色，幫她拋開偶像包袱，帶動演出時更加投入。敢不敢再挑戰剪超短髮型？她笑說：「再剪？來啦，角色需要可以，最多剪完戴假髮。」

張寶兒懷孕6個月 搵奶粉錢未想停工

張寶兒懷孕6個月小心護胎，除衣著密實配粗踭高跟鞋，還避玩射槍遊戲，「老公（袁偉豪）時常叮囑我小心，我佗BB後手臂變粗，現在靠服裝遮掩」。她稱近期精神狀態不錯，身邊朋友鼓勵她產前多活動，剛剛組夫婦檔到北京寓工作於娛樂，「我的預產期在11月，醫生說我10月仍然可以飛，若狀態好，9月都想飛新加坡工作，希望努力搵奶粉錢，現在養小孩不容易」。她透露最近準備BB房，將老公很多舊衣物捐出。

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