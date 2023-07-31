捲「#MeToo」風波無影響心情 台灣頑童成員瘦子專心工作做好自己

瘦子在開場時站在高台上連唱多首快歌掀動全場氣氛，又叫觀眾舉手和站起身一齊跳；之後用廣東話「大家好」、「我係瘦子」和「凍檸茶」打招呼。

MC Jin自嘲唔知醜

歐陽靖（MC Jin）為撐好友自薦做嘉賓，與瘦子合唱《祖先》，樂迷瘋狂尖叫。瘦子自言演唱會向來很少請嘉賓，因不好意思麻煩別人，估不到好友自薦。MC Jin笑說：「大家是兄弟，我又在港，於是主動傳信息給瘦子狂留言『我有空、我有空』，廣東話這樣叫『唔知醜』。」演唱會安歌時，瘦子提到成為保育大使，希望保護鯊魚，呼籲停止進食魚翅，注重環保。

瘦子完騷接受訪問，對首次在港開騷感到現場氣氛超正，比想像中更high。相比台灣，香港演唱會的舞台設計與樂迷靠得很近，容易握手接觸互動。他對MC Jin在百忙中抽空自薦當嘉賓好感動，還有頑童兄弟大淵和小春來撐場。不過太太和女兒沒有同行，女兒年紀尚小，搭飛機擔心不太方便。

台灣連續有藝人捲入「#MeToo」風波，瘦子早前被指疑17年前強行拉「酒店」女職員入房侵犯。瘦子表示已交公司處理，現正進入司法程序，所以不便評論。瘦子說：「沒有影響心情，會繼續專心工作做好自己，沒想太多，太太百分百支持。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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