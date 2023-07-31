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娛樂

劉青雲古天樂郭富城擦出幽默火花 導演邱禮濤不敵3影帝難忍笑

掃毒3：人在天涯︱邱禮濤在緊湊劇情中加幽默 讚3大影帝有風度

【明報專訊】導演邱禮濤與劉青雲合作無間，開拍電影《掃毒3：人在天涯》時，最擔心要說服劉青雲演大反派，估不到對方爽快答應，更與古天樂（古仔）、郭富城（城城）演得合拍，帶出幽默感，邱導自爆拍攝時都忍不住笑。《掃毒3》2021年疫情中攝製，屢遇阻滯，外景由泰國改到內地，幸得3影帝配合檔期改動，非常難得。

邱禮濤執導新片《掃毒3：人在天涯》於暑假檔出擊，承接前兩輯威勢，他的《掃毒2：天地對決》和已故陳木勝導演的《掃毒》皆大收旺場，票房分別收2488萬和3190萬，第3集也不令人失望，警賊追逐、爆炸和槍戰連場，緊湊之中加入幽默、浪漫元素。

3影帝超配合成就《掃毒3》

邱禮濤表示接到《掃毒3》三個字，就盡量做好這份工作，不敢說擅長拍警匪動作片，開工時以工作人員、演員安全為大前提，希望鏡頭有力度、有官能激刺和有危險感，「拍攝時心理壓力好大，試過有手足燒傷、架車突然彈起壓傷工作人員，需要入醫院接受治療，不過都好幸運，最後冇事，我上部戲的手足都有來開工」。

邱禮濤透露《掃毒3》本籌備2021年初於泰國和香港取景，因疫情嚴峻，延期大半年才能開工，要放棄泰國景，在香港流浮山搭村寨景，其他部分到內地西雙版納、汕尾拍攝。邱禮濤說：「去不成泰國，今時今日可以用美術、特技搭夠，西片做到，我們都可以做到。當然有樣好抽象，演員在異地的情緒、情懷不同，影響演戲就另計。拍戲個期押後再押後，3個男主角青雲、古仔、城城都肯夾期，上內地兩星期只得一兩日開工，公司都沒有詐型，好難得。」

城城羅嘉良首次合作 讚不絕口

青雲罕有在新片演大反派康素差，與古仔、城城的角色關係玄妙，邱禮濤表示曾想過將他們的角色對調，3影帝都很有風度，沒有任何要求，最終由他決定角色分配，比想像中容易處理，「本來以為要青雲做反派會難，怎知他照單全收，只問康素差個性是怎樣？我在生活體驗裏，遇過一類人不是善男信女，對自己好有信心，覺得『你敢郁我咩？』但又好容易信人，他們靠膽識在某方面成功，所以叫青雲放膽演」。

講到多名主要演員的表現，邱禮濤表示跟多名演員已合作多次，可以有商有量，對他們演出滿意，覺得青雲、古仔與城城合作有火花，「當中有些價值觀想交代，我在現場見到他們演繹對白，都覺得好好笑，笑得最大聲是我，差點收音都收到我把聲」。城城和客串的羅嘉良都是首次與邱禮濤合作，邱禮濤否認刻意優待城城，為他加插感情線，只是劇情需要，又讚城城平易近人，大家合作愉快。羅嘉良已經很久沒有在大銀幕出現，對方跟電影老闆林小明和古仔相熟，今次特意找他合作，羅嘉良的軍閥角色以全球知名大毒梟坤沙做藍本，邱禮濤讚他好到不得了。

大場面劇情需要 不為拍而拍

邱禮濤的作品愈拍愈有火，未來會否主力拍動作和警匪片？他說：「不是，我尚有8部作品存貨等待上映，好多時視乎部戲的劇情需要，《掃毒3》最後拍軍隊滅村，真是需要，坤沙當年歷史都有過萬武裝，我都是從現實想，不是為拍大而大，我拍戲多年都是『戇框框』。其實我不是太知道觀眾喜歡什麼，拍攝都是平易近人一點，不要節奏太慢。」

談到他之前與黃秋生、劉青雲、吳鎮宇、黃子華及張達明飯敘，會否撮合幾名好兄弟拍戲？他笑道：「我們久不久都食飯，不知點解秋生條友仔彈張相出來。那一晚，大家完全沒有傾合作，因為鎮宇到內地幾個月，臨走前大家聚一聚，我和青雲剛拍完戲收工，子華又可以來，我們才齊腳。大家圍埋多多少少都會傾電影和品酒話題，我們沒有想合作與否，相識以來都是這樣，青雲、鎮宇、秋生酒量都好勁。人長大到咁上下，有時各有各忙，要保持幾十年友誼，不容易，絕對要珍惜。」

場地提供：K11 Art House

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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