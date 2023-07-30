【開箱】《複製陰謀》 占美霍士反歧視 黑人的命也是命

複製人不死身

《王者之後：重拳復仇》編劇朱泰萊（Juel Taylor）首次執導長片《複製陰謀》，除了占美霍士擔綱外，還有《星球大戰：原力覺醒》約翰保也加（John Boyega）及《Marvel隊長2》緹安娜柏利斯（Teyonah Parris）合演，台前幕後陣容可觀。故事由生活在美國黑人社區「幽谷」的毒販方汰（約翰保也加飾）與敵對幫派話事人艾薩克結怨說起，後者為報復而殺人，在皮條客「滑頭」查爾斯（占美霍士飾）及妓女悠悠（緹安娜柏利斯飾）目擊下，向方汰連轟數槍，當場斃命。

翌日方汰若無其事到查爾斯家中「收數」，令查爾斯和悠悠震驚不已，死而復生的方汰對於槍擊事件毫無印象，只想向艾薩克尋仇，於是強迫查爾斯和悠悠帶路，3人抵達對方巢穴，意外發現地下有座神秘實驗室，查爾斯與工作人員糾纏期間，錯手開槍擊斃對方，方汰同時發現自己「屍體」躺臥在實驗室內，嚇得慌忙逃去。

揭露政府陰謀

為了調查真相，翌日方汰再闖實驗室，驚覺一切消失得無影無蹤，令到事件更添神秘色彩。其後悠悠發現社區內的炸雞店食物都被「加工」，吃罷令人失控大笑，方汰懷疑雞肉內藏毒品，以為是艾薩克一方搞鬼？事實卻是炸雞店經理室內，裝設大量閉路電視畫面，監視區內每個角落。除了炸雞外，就連葡萄汁、染髮用品亦含有毒品成分，夜店播放音樂也有「洗腦」功能。

為了揭開謎團，他們找到教堂內另一秘密基地，工人忙於生產和包裝「有料」食物和日用品，政府特工則監聽民眾說話，又進行人體實驗，甚至製造複製人，方汰認為「黑人的命也是命」，誓要揭露政府不為人知的邪惡陰謀，可是真相已遠超他的想像。

近年荷李活出現不少以諷刺或黑色幽默手法，藉以批判種族歧視的電影，《訪‧嚇》可算代表作，《複製陰謀》雖然未能超越，論娛樂性卻有過之而無不及，至少《複》片節奏明快，電影開場未幾，約翰保也加已遭黑幫槍斃，挑起觀眾好奇心，究竟主角出場短短十餘分鐘即死亡，往後故事怎樣說下去？話口未完，約翰死過翻生，導演大玩複製人橋段，結局能否自圓其說，便成了判斷本片成功抑或失敗的其中一個重要因素。

導演處理出色

占美霍士透過《複製陰謀》狠批美國政府帶頭歧視黑人，幽谷社區其實是國家縮影，管理人員容許區內居民明爭暗鬥，卻絕不容許他們反抗政府，於是借毒品、宗教、音樂等工具，對居民進行洗腦，「種族同化勝過種族滅絕。」戲中飾演秘密基地主管、外表跟約翰保也加一樣的遺傳學家如是說，一語道破陰謀。

雖說朱泰萊首次自編自導長片《複製陰謀》，講故事技巧卻是相當純熟，對於約翰保也加飾演方汰的真正身分，其實是複製人的心理描述相當仔細，他由驚訝、抗拒到接受，過程層層遞進，約翰演來亦比前作《女戰不敗》更出色；緹安娜柏利斯扮演重情義的妓女悠悠也搶鏡，反而占美霍士刻意把風頭讓給兩位主角，自己總是退後一步，安分守己地擔當膽小怕事的皮條客，更加值得觀眾尊重。