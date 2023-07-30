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娛樂

《Barbie芭比》3曲躋流行榜五強破紀錄

【明報專訊】暑期兩齣大片《Barbie芭比》與《奧本海默》票房齊報捷，截至前日（28日）為止，前者上映一周仍然穩佔美國單日票房冠軍，當地累收3億美元（約23.4億港元），全球更逼近6億美元（約46.8億港元）大關，成績理想；後者走勢亦凌厲，開畫首周全球收約3億美元。據美媒Deadline報道，《Barbie芭比》與《奧本海默》踏入第2周，估計票房仍然穩佔首兩名，至於前日開畫的迪士尼新片《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion），預料美國首周末收2500萬美元（約1.95億港元），難以對榜首排名構成影響。

《Barbie芭比》電影叫好叫座，原聲大碟同樣熱賣，本周英國流行榜前5位之中，此片插曲共佔3席，分別是Billie Eilish主唱《What Was I Made For?》、Dua Lipa的《Dance The Night》、Nicki Minaj及Ice Spice重新混音版《Barbie World》先後排第3、4和5名，刷新同一電影擁有最多歌曲打入前5位的紀錄。迪士尼動畫《奇幻魔法屋》去年亦曾有3首插曲：《We Don't Talk About Bruno》、《Surface Pressure》與《The Family Madrigal》登上英國流行榜，但只同時躋身十大位置，成績略遜於《Barbie芭比》。

相關字詞﹕奇幻魔法屋 奧本海默 Barbie芭比

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