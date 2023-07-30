《Barbie芭比》3曲躋流行榜五強破紀錄

《Barbie芭比》電影叫好叫座，原聲大碟同樣熱賣，本周英國流行榜前5位之中，此片插曲共佔3席，分別是Billie Eilish主唱《What Was I Made For?》、Dua Lipa的《Dance The Night》、Nicki Minaj及Ice Spice重新混音版《Barbie World》先後排第3、4和5名，刷新同一電影擁有最多歌曲打入前5位的紀錄。迪士尼動畫《奇幻魔法屋》去年亦曾有3首插曲：《We Don't Talk About Bruno》、《Surface Pressure》與《The Family Madrigal》登上英國流行榜，但只同時躋身十大位置，成績略遜於《Barbie芭比》。