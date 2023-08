演員公會罷工宣傳停頓 《GT跑車浪漫旅》上映前延期 《蜘蛛俠》動畫外傳今年無得睇

美國演員公會暨廣播電視演員聯合會(SAG-AFTRA)與代表資方的電影電視製作人聯盟(AMPTP),就待遇問題談判破裂,本月14日起加入編劇公會(WGA)罷工行列,令到暑期大片如《Barbie芭比》與《奧本海默》等主角未能配合宣傳。至於稍後上映的新片,為免淪為票房「炮灰」,只好延期開畫。索尼電影公司前日率先公布變陣方案,受影響新片接近10部。

《蜘蛛俠》全線影響

首當其衝的是《D9異形禁區》南非導演尼爾保甘(Neill Blomkamp)執導、《怪奇物語》大衛夏巴(David Harbour)及《加勒比海盜》奧蘭度布林(Orlando Bloom)主演新片《GT跑車浪漫旅》,原定8月11日在美國開畫,現決定一星期後放映優先場,8月25日正式上映,索尼發言人表示:「雖然演員未能宣傳,但觀眾可以。」

索尼動畫《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》叫好叫座,今年6月開畫至今,全球票房收逾6.7億美元(約52.2億港元),更被視為下屆奧斯卡最佳動畫的候選熱門,下集《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》原定明年3月推出,前日宣布抽起,暫時未定新映期。《蜘蛛俠》其他外傳電影亦不能倖免,艾朗莊遜(Aaron Taylor-Johnson)主演《狂獸獵人格力文》(Kraven the Hunter)由今年10月大幅推遲至明年8月30日上映,《毒魔3》(Venom 3)更要明年7月12日才有得睇。

值得一提的是,《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜(Dakota Johnson)主演《蜘蛛夫人》(Madame Web,暫譯)映期已一改再改,先由今年7月7日推遲到10月6日,再押後至明年2月16日,最新消息卻是提前兩天即明年情人節(2月14日)開畫,感覺相當混亂。至於其他受影響新片還有《重案夢幻組4》(Bad Boys 4)、《Karate Kid》等。

珍芳達示威死頂

由於紐約受到熱浪侵襲,美國演員及編劇公會早前宣布暫停上周四及五的遊行,洛杉磯的抗議則如常舉行,《逃出魔幻紀:叢林挑機》男星積彼克(Jack Black)與兩屆金像影后珍芳達(Jane Fonda)前日(28日)亦有上街,後者更獲邀上台發言。

據英國《每日郵報》報道,現年85歲的珍芳達當日精神似乎欠佳,發言後需由兩名工作人員攙扶落台,坐下休息時亦把頭垂低,健康情况令人擔憂。去年9月珍芳達自爆罹患淋巴癌,接受為期6個月的化療後,今年5月宣布病癒,毋須再做化療。