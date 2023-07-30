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娛樂

演員公會罷工宣傳停頓 《GT跑車浪漫旅》上映前延期 《蜘蛛俠》動畫外傳今年無得睇

【明報專訊】美國演員公會罷工兩周，對荷李活影響陸續浮現，繼《死侍3》等多齣大片停拍，艾美獎頒獎禮延期舉行後，索尼電影公司前日亦宣布「變陣」，首當其衝是原定下月11日在美國開畫新片《GT跑車浪漫旅》（Gran Turismo），由於演員未能參與宣傳活動，決定押後兩周上映；《蜘蛛俠》一系列外傳電影及動畫包括《毒魔3》、《狂獸獵人格力文》及《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》下集《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》等亦無可避免延期，估計其他電影公司亦將有樣學樣。

美國演員公會暨廣播電視演員聯合會（SAG-AFTRA）與代表資方的電影電視製作人聯盟（AMPTP），就待遇問題談判破裂，本月14日起加入編劇公會（WGA）罷工行列，令到暑期大片如《Barbie芭比》與《奧本海默》等主角未能配合宣傳。至於稍後上映的新片，為免淪為票房「炮灰」，只好延期開畫。索尼電影公司前日率先公布變陣方案，受影響新片接近10部。

《蜘蛛俠》全線影響

首當其衝的是《D9異形禁區》南非導演尼爾保甘（Neill Blomkamp）執導、《怪奇物語》大衛夏巴（David Harbour）及《加勒比海盜》奧蘭度布林（Orlando Bloom）主演新片《GT跑車浪漫旅》，原定8月11日在美國開畫，現決定一星期後放映優先場，8月25日正式上映，索尼發言人表示：「雖然演員未能宣傳，但觀眾可以。」

索尼動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》叫好叫座，今年6月開畫至今，全球票房收逾6.7億美元（約52.2億港元），更被視為下屆奧斯卡最佳動畫的候選熱門，下集《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》原定明年3月推出，前日宣布抽起，暫時未定新映期。《蜘蛛俠》其他外傳電影亦不能倖免，艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）主演《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter）由今年10月大幅推遲至明年8月30日上映，《毒魔3》（Venom 3）更要明年7月12日才有得睇。

值得一提的是，《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演《蜘蛛夫人》（Madame Web，暫譯）映期已一改再改，先由今年7月7日推遲到10月6日，再押後至明年2月16日，最新消息卻是提前兩天即明年情人節（2月14日）開畫，感覺相當混亂。至於其他受影響新片還有《重案夢幻組4》（Bad Boys 4）、《Karate Kid》等。

珍芳達示威死頂

由於紐約受到熱浪侵襲，美國演員及編劇公會早前宣布暫停上周四及五的遊行，洛杉磯的抗議則如常舉行，《逃出魔幻紀：叢林挑機》男星積彼克（Jack Black）與兩屆金像影后珍芳達（Jane Fonda）前日（28日）亦有上街，後者更獲邀上台發言。

據英國《每日郵報》報道，現年85歲的珍芳達當日精神似乎欠佳，發言後需由兩名工作人員攙扶落台，坐下休息時亦把頭垂低，健康情况令人擔憂。去年9月珍芳達自爆罹患淋巴癌，接受為期6個月的化療後，今年5月宣布病癒，毋須再做化療。

相關字詞﹕珍芳達 奧本海默 Barbie芭比 蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙 毒魔3 狂獸獵人格力文 GT跑車浪漫旅

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