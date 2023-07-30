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娛樂

沙灘音樂節 馮允謙貪靚捱熱 魏浚笙首次戶外獻唱「把聲震晒」

【明報專訊】馮允謙、魏浚笙（Jeffrey）及王君馨等昨日到愉景灣為沙灘音樂節擔任表演嘉賓，開騷前停雨放晴，歌迷迫爆沙灘。問馮允謙為何在炎夏穿兩件衫上台？他說：「做男藝人無辦法，無夏天冬天，只有靚，加上我驚有人叫我除衫，如著一件就無得除，所以著多件。」他透露將赴加拿大為歌唱比賽任嘉賓，除家人外，女友會帶父母捧場，「女友父母首次睇我唱現場，所以不可失手，要唱好啲」。

Jeffrey被粉絲要求除衫，但只肯除一粒鈕，他說：「我叫粉絲等我開演唱會，我會苦練身形及唱功，多謝粉絲有咁活躍嘅反應，好開心。」首次在戶外騷獻唱，他稱十分緊張，上台時把聲震晒，幸之後表現好了點，比上次唱現場有進步。被指台風似「散步」，他說：「把聲都未控制到，不敢做太多嘢，還是穩重一點較好。」

王君馨捉Adams上台伴舞

王君馨表示人生第一個音樂節表演，夢想成真超開心，稱在沙灘獻唱，故特別穿性感舞衣，老公已過目。何居倬（Adams） 、Owen（賴天恩）、盧信宥（Ash）及王鋒4名《造星V》參賽者前來捧場，Adams更獲安排上台伴舞，以及被捆綁雙手。問王君馨會否嚇親Adams？她說：「他應該好想除衫跳舞。希望遲些可以跟他們合作。」Adams稱臨時被捉上台且綁住，都有點緊張，笑言未試過被女仔綁，成個人僵硬。

記者：林祖傑

相關字詞﹕王君馨 魏浚笙(Jeffrey) 馮允謙 沙灘音樂節

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