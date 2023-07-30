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娛樂

羅家英想介紹Edan認識 戴祖儀瞪大眼：玩我嗎？

【明報專訊】羅家英（家英哥）與戴祖儀最近合作拍廣告後成為好友，昨日齊出席活動，不時搞笑互窒，又手蹺手合照，家英哥玩遊戲時頭腦與身手依然反應快，取笑後生女戴祖儀手腳不夠靈活。家英哥笑言不當戴祖儀是女仔，而且好玩得，彼此稱兄道弟。他難忘拍廣告時足足換了5個經典造型，戴祖儀聞言賣口乖，大讚家英哥每個造型都一樣靚仔，每次見面都開心。

爆Anson Lo完騷發燒病倒

家英哥最近拍攝ViuTV劇《社內相親》，與MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）合作，他說：「Anson Lo最近開完演唱會即重投劇組，可惜他發燒病倒，但不是染上新冠。劇中他飾演我個孫，有不少對手戲，雖然他病了，但沒有影響拍攝進度，可以用鏡頭遷就，今日做完活動又要趕去開工。」家英哥讚Anson Lo和Edan好孝順，特別喜歡捉弄Edan，愛用手搣和拍打他。他表示想介紹Edan給戴祖儀認識，後者即瞪大眼說：「嘩，好大壓力呀！玩我嗎？」

戴祖儀完成活動亦要趕往機場，出發去東京拍攝新歌MV，但否認唱片公司給她很大資源，「只有我和同事兩個人去，事事親力親為，會逗留幾日，主力吃好東西。我沒期待有艷遇，因為日文麻麻」。她透露與吳業坤首次合唱新劇《香港人在北京》插曲，預告稍後推出。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕Edan（呂爵安） Anson Lo（盧瀚霆） 戴祖儀 羅家英（家英哥）

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