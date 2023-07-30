伍富橋情歌冧老婆 高招抗負評

凡事一笑置之

Alvin婚後背負「億萬駙馬」之名，網民的冷嘲熱諷無損他與太太的感情，覺得不必斤斤計較和動怒，「聽過好多閒言閒語和是非，背後講我『食軟飯』、『唔使做』、『靠老婆發達』之類。外人講任何說話都控制不到，也不必對外澄清或證明什麼，有太太和家人知道我努力就夠，凡事一笑置之。例如有人說太太打本給我做生意，事實上我5年前開健身中心，當時仍未認識太太」。他承認以前EQ未夠，對負評好介意，令情緒跌入谷底，多得太太Shirley幫助和訓練，漸漸學識放鬆。他認為最開心是太太從不盲撐，反而用客觀輔導方法分析，讓他不再鑽牛角尖，「太太會講『你有唔啱，所以人家才會這樣做』，她又經常直接窒我做得不好的地方，譬如提起劇集《十月初五的月光》，她嫌我演技麻麻，這就是她夠真和爽直的優點」。Alvin還欣賞太太性格隨意自然，沒有公主病，更不介意旅行坐廉航，陪他「掃街」食魚蛋、燒賣、臭豆腐等，生活貼地。

視外父學習榜樣

現在Alvin已不輕易受負評影響情緒，笑言已凌駕世俗人眼光，但最反感是網民對太太的惡意中傷，他說：「網民批評我太太，我會好嬲！他們沒權管我們的事，太太不是圈中人，沒必要被大家指指點點，夠膽就當面直接對我講！反而太太處事較豁達，她教我不用隔空與網民爭拗對罵，亦不需要封鎖留言功能，反而提議一齊看有『創意』的評語，然後給『like』，實行你有你講，我有我繼續，這樣更高招！」Alvin又大讚外父既是成功商人，在家又是好丈夫，對家人照顧無微不至，他視外父為學習榜樣，如果有機會，願意與太太一齊跟外父學做生意。

記者：林蘊兒