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娛樂

張玉珊認愛廖碧兒前度盧啟賢 為男友被指誇大身家學歷呼冤

【明報專訊】廖碧兒舊愛盧啟賢近日受傳媒關注，曾被報道為「億萬富豪」，登福布斯富豪榜等，前日《福布斯》發表調查報道，指盧啟賢誇大身家與學歷。曾有指盧啟賢的身家達17億美元，但據《福布斯》估計，盧的身家不足2億美元（約15.6億港元）。盧啟賢的公司亞溢利國際前晚就報道發聲明，指《福布斯》文章構成誹謗侵權行為，會採取行動考慮提出法庭訴訟。昨日再驚傳盧啟賢的消息，他跟曾是最年輕的上市公司CEO張玉珊熱戀中，後者公開戀情力撐男友。

甄子丹與汪詩詩早前在意大利舉行結婚20周年的婚禮，好友張玉珊是嘉賓之一，有發覺她跟在場的盧啟賢互動好親密。原來兩人近來在不同場合同場，呂良偉太太楊小娟生日，有兩人合照，早前張玉珊發起的慈善籌款晚會，也見盧啟賢到場支持。

有共同話題 三觀脗合

就有關拍拖傳聞，張玉珊大方承認戀情，表示在疫情期間由一名朋友介紹她跟盧啟賢認識，他們有共同話題，三觀也脗合，懂得照顧她，兩人感情發展很好。她又讚男友盧啟賢對媽媽孝順，又惜他的囡囡，是好爸爸。

指男友為保護客戶自己「啃」

提到盧啟賢近日的負面新聞，張玉珊為男友解畫，指是公關災難。她稱男友委託的英國公關公司處理不當，「如果唔係點會咁多人唔寫而去寫盧啟賢，呢個年代一支筆就可以寫死佢」。張玉珊稱男友是做高端財富管理，他要保護客戶，唯有自己「啃」。

對於傳媒報道盧啟賢的身家有多少，張玉珊表示不會在意，無論記者寫他有100億或10幾億身家都好，反而寫得愈少愈好，正如過往傳媒報道她有多少身家，她多年來也不會回應。兩人低調相戀一段時間，今次因為男友而高調認愛，張玉珊笑稱自己似花木蘭出場。

盧啟賢2018年跟廖碧兒遊芬蘭戀情曝光，他的身分備受傳媒注目，被形容為富二代、神秘富豪，他的社交平台盡見奢華生活，私人飛機與美食；兩人的戀情維持不久便宣布分手，但再見亦是朋友，2020年更一度傳婚訊。

《福布斯》指盧啟賢未夠富有

盧啟賢是R.E. Lee International（亞溢利國際）創辦人，專門服侍「超級富豪」，專做超大額私人人壽保險生意。日前《福布斯》發表調查報道，指盧啟賢的家底、資產「發水」，學歷及以往投資的「威水史」皆造假，《福布斯》指盧啟賢將自己塑造為億萬富翁、金融家、慈善家，過往兩年多一直試圖打入《福布斯》富豪榜，並自2020年多番接觸《福布斯》，惟發現盧啟賢根本未夠富有。

娛樂組

相關字詞﹕福布斯 廖碧兒 張玉珊 盧啟賢

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