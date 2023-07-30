明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

胡鴻鈞習慣穿州過省演出 何晉樂羨慕姚焯菲日本拍MV

【明報專訊】胡鴻鈞（Hubert）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）、羅啟豪、龍婷及港姐林鈺洧、梁超怡、邢慧敏昨日出席《星光熠熠耀保良》記者會，保良騷將於9月2日在亞博舉行，他們呼籲大家共襄善舉，到時羅志祥和Crispy脆樂團也會由台灣來港演出。早前轉投Sony Music的Hubert表示喜歡穿州過省演出，所以十分習慣，未來主力出國語歌，稍後往北京錄歌及拍MV，新歌MV同樣沒有女主角，笑言怕被女主角搶鏡。談到到甄子丹19歲女兒甄濟如加盟Sony Music成為其師妹，Hubert稱不知道，但恭喜對方，希望有機會合作。

對於緋聞女友蔡思貝拍短片向周星馳（星爺）自薦演《少林女足》，Hubert覺得蔡思貝很用心拍攝，星爺有畀like，對她是很大鼓勵，希望她心想事成。會否也自薦一齊演出？Hubert說：「是揀女足角色。（可以做教練？）隨緣吧。我與無綫還有數年合約，有合適劇本都會參與。」

張馳豪何晉樂或表演跳唱

Aska透露保良騷監製想他表演跳唱，Rock表示如Aska肯跳，他就奉陪到底，但跳舞不是他們強項，現在要努力練習。談到《聲夢》女歌手相繼出新歌，但他們仍未知何時出歌，有否羨慕？Aska認為沒可能同一時間多個歌手一齊出歌；何晉樂笑說羨慕姚焯菲（Chantel）赴日本拍MV，如有機會出歌，他想去台南拍MV，現在正裝備自己，邊行山邊唱歌練氣，亦有寫歌，有機會也想嘗試拍劇。

林鈺洧梁超怡邢慧敏卸任歐遊

港姐林鈺洧、梁超怡及邢慧敏表示卸任後想一起去旅行，邢慧敏說：「這是我們參選時的約定，我不想去太遠的地方，但林鈺洧就想去歐洲。」林鈺洧表示想去瑞士、意大利及希臘。梁超怡表示卸任後會好好休息，養好身體及多做運動。

記者：柯美

相關字詞﹕邢慧敏 梁超怡 林鈺洧 何晉樂（Rock） 張馳豪（Aska） 胡鴻鈞（Hubert） 星光熠熠耀保良

上 / 下一篇新聞