明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

笑發哥「魔鬼教練」 陳敏兒轉跟戚美珍慢跑

【明報專訊】陳敏兒、吳業坤（坤哥）前晚出席《愛我請留言慈善音樂會》。陳敏兒自丈夫廖啟智（智叔）病逝後熱心推廣生死教育，不時出席講座，她稱除了智叔的離開，人生也帶有遺憾，就是一些人與人之間的關係，「30年前父親去巴黎公幹，我沒去送機，怎知父親在當地心臟病發離世，沒有道別就從此分離，我用了五六年時間才能撫平傷口，跟着前年就是智叔突然離開，真是不知幾時輪到自己」。

新冠病毒影響情緒

陳敏兒有感人生無常，現時與兩子關係很好，笑言母子不會有隔夜仇，因害怕隨時會一睡不起，故非常珍惜大家的感情，深信要愛得及時，她還自爆一度出現情緒問題，「今年5月首次染新冠病毒，最大影響是情緒抑鬱到不得了，連續3星期極度厭世，每日都好想死，我每晚同兩個仔講，阿媽睡覺後不知會否醒，所以臨瞓前都會講一句我好愛你們」。她感嘆智叔離逝時，沒想過自尋短見，懷疑病毒攻擊了她的最弱點，就是情緒，後來當知道是受疫症影響心理，不是真正情緒困擾，之後便慢慢好轉。為了身體健康，她也加入成為周潤發（發哥）的「跑友」，笑言發哥好惡，是魔鬼教練，於是轉跟好友戚美珍一起舒服地慢跑，每次跑45分鐘，形容對方是「蛇頭慈母」。

吳業坤變慳家男

已為人夫的坤哥本來陪日籍太太返日本探親，但暑假期間機票昂貴，故延遲9月才起行。自成家立室後，坤哥擔起成頭家，對日常生活開支經常要精打細算，更不介意坐公共交通工具，認真慳家，「現在日日都要計數，如果駕車到場，泊停車場起碼要6小時，費用好貴。所以我坐巴士來，之後搭的士回家」。坤哥稱太太近日開始接工作，為品牌產品做網上宣傳，笑言感到欣慰，他更變身免費勞工，義務幫太太做攝影師，獲太太讚拍攝技術有專業水準。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕戚美珍 周潤發（發哥） 吳業坤（坤哥） 陳敏兒

上 / 下一篇新聞