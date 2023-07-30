堅持帶傷出席學生座談會 發哥跑步意外裂肋骨 用力呼吸都痛

發哥談到受傷經過及狀况，稱出席座談會前一天，跑步時發生意外，雙手手掌被石頭𠝹損流血，更因為側身落地，令左邊身第四條肋骨出現骨裂，目前無論笑或咳，甚至用力一點呼吸，也會感到痛楚，要暫停跑步兩個月。

至於仍堅持負傷出席，發哥解釋自己年輕時為了幫補生計，無法完成學業，要提早投身「社會大學」，也成為其人生中最寶貴的一課，感激得到社會栽培及贏得大家的愛戴，想將累積到的智慧和愛分享給年輕人，回饋社會未來棟樑，發哥說︰「是這份責任心，令我捱痛也要堅持出席座談會的原因。」

角色虛構 演繹是真

縱橫影視圈近50年的發哥，透露年輕時若有多餘錢，便會為歎冷氣而入戲院睇戲，從而接觸到電影，又指出身於草根家庭，初出道時只為了生活，成功塑造出多個深入民心的小人物角色，純粹由心而發，不用演，他說︰「故事、角色都是虛構，但我當下的演繹卻是真的。」

世界無奇蹟 只有累積

發哥覺得人生如戲，亦有起起落落，鼓勵大家跌倒不要緊，起身再來過，「做人做事和做戲都一樣，每次都要真情演繹，就算遇到挫折，千萬不要退縮，逆境可讓大家愈來愈強，只要重新站起來，累積經驗和口碑，便會找到適合自己的角色，步向成功」，發哥拋出金句「世界無奇蹟，只有累積」，又引用他在《卧虎藏龍》李慕白的對白「把手握緊，裏面什麼也沒有，把手鬆開，你擁有的是一切」，發哥寄語時下年輕人想想對家人、自己的責任，也要學懂珍惜眼前人，凡事不宜太着緊，也切記不要將自己放大。

與學生互動環節，有學生提問︰「以前的人，可以為了供樓養家，捱得再辛苦也毫無怨言，每日開開心心返工，相比現世代，態度大不同。」發哥反問學生︰「你人生第一次到外地旅遊是幾歲？」同學回答大概15歲。發哥笑笑口指自己15歲在工廠返工，當時搵食就是其所有，「沒有人可以肯定自己的選擇是否一定正確，最重要是活在當下，盡量把握好每個機會的出現」。

有健康體魄靠好醫生

有一名讀醫科的學生談及在醫院實習時的事情，發哥說︰「制度永遠沒完美，但我認為香港的醫療是全球數一數二。我認識不少從事醫護行業的朋友，我很尊重他們。已退休的血液病專科醫生黃貴權，跟我一樣是攝影發燒友，他在影像方面影響了我很多。全靠有好醫生幫忙照顧，我才擁有現時的健康體魄。醫科同學們，加油！努力做好自己的崗位！」他表示要好好管理好身體，到80歲時可以有20歲的魄力跑馬拉松。發哥雖然有傷在身，說話時雖有些辛苦，但一小時的座談會仍有問必答，最後更拿起手機跟現場同學們自拍留念。

娛樂組