【開箱】《隼消防團》 作家中村倫也 回鄉查縱火案

村民自發組消防團隊

《隼消防團》講述陷入寫作瓶頸的推理小說作家決定移居父親故鄉「隼」，並加入當地消防團；但別以為這是有關消防員的熱血故事，調查離奇縱火案才是主軸，懸疑情節加上鄉村背景，甚有Disney+話題日劇《噬亡村》的感覺。

《隼消防團》改編自《半澤直樹》作家池井戶潤同名小說，由《Angel Flight》、《七人的秘書》香坂隆史編劇。現已播出兩集，講述小說作家三馬太郎（中村倫也飾）首部作品大賣後，其後兩書接連劣評；出現寫作瓶頸的太郎，因父母離異後，與父親多年沒有聯絡，卻收到他離世的消息，並把故鄉「隼」的物業給太郎，於是他決定從東京搬到隼生活。太郎回鄉後，重遇兒時玩伴藤本勘介（滿島真之介飾），邀請太郎參加村民聚會。會上太郎獲邀加入當地消防團，但太郎只想專心寫作，加上一向沒體能訓練，所以一口拒絕。其後村民波川志津雄（大和田獏飾）住所發生火警，太郎目睹消防員冒死衝入火場救人，頓時萌生守護故鄉的念頭，因此決定加入消防團。

《隼消防團》透過三馬太郎加入消防團，帶出日本偏遠鄉郊消防工作，其實依賴當地村民自發組成的團隊執行。他們迅速到達火災現場撲火，還協助警方在山區的搜救工作，是村內非常重要且工作繁重的團隊。不過此劇主線不是救人救火的熱血故事，而是講述村內發生連環縱火案，一年內有3宗。太郎以作家獨有的敏銳觀察力，逐漸揭開縱火案真相，以及隱藏在隼的黑暗事件。

縱火案疑兇暫時出現兩人，分別是有犯罪前科的山原浩喜（一之瀨亘飾）及太陽能發電企業Luminous Solar營業員真鍋明光（古川雄大飾）。前者個性孤僻，年輕時曾犯案，因此被居民排擠，更傳他不滿波川志津雄將土地賣給太陽能發電公司，於是放火燒毁波川住所。第二集講山原浩喜陳屍村內溪澗，死因未明。真鍋明光為了業績，在隼地區四處奔走，積極游說太郎，將土地用於太陽能發電。真鍋明光看似溫和友善，但太郎懷疑他故意向村民散布謠言，指控山原浩喜是縱火狂徒。不過一般日本推理劇，真兇都是意想不到，因此山源浩喜和真鍋明光未必是縱火疑兇，才能吸引觀眾追看下去。

川口春奈角色背景神秘

此劇看點除了找出真兇，還有充滿謎團的女主角立木彩（川口春奈飾）。任職導演的她，跟太郎一樣從東京搬到隼，除了擔任影像專門學校講師，還發起宣傳隼的電視劇拍攝計劃，委託太郎擔任編劇。太郎對於立木彩多次在他身邊出現，覺得不是巧合。事實上，立木彩有不可告人的秘密，且與村內所隱藏的陰謀有關；第二集尾聲還出現一名神秘婆婆，未知與縱火案是否有關連。

今年初與女主播水卜麻美閃婚的中村倫也，去年憑日劇《石子與羽男：這種事能告嗎？》榮膺日劇學院獎視帝，今次扮演推理小說作家三馬太郎，演出恰如其分。太郎個性善良，在故鄉邊寫作邊做消防員，雖有守護故鄉志向，卻非萬能天才，他最怕蚊蟲，就顯得十分搞笑。劇中不乏太郎對着鏡頭「打破第四面牆」的拍攝手法，甚有動漫感覺。至於憑《silent》人氣急升的川口春奈，扮演神秘女郎，亦頗有新鮮感。