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娛樂

演員公會罷工持續 艾美獎延期 宮崎駿新片為多倫多影展揭幕

【明報專訊】美國演員公會罷工兩周，暫未有緩和迹象，日前公布主競賽入圍名單的威尼斯影展，已表示畢利谷巴（Bradley Cooper）等參賽者未能出席，緊隨威尼斯於9月7日揭幕的多倫多影展，前日（27日）宣布開幕電影將會是日本動畫大師宮崎駿新作《你想活出怎樣的人生》。原定9月18日舉行頒獎禮的第75屆艾美獎，也宣布延期。樂壇天后Taylor Swift雖然主力唱歌，不過正罷工的酒店房務員看準她的經濟影響力，呼籲下月初在洛杉磯開騷的Taylor，能夠延期，以示對他們的支持。

多倫多影展是北美洲最大型電影節，當中的觀衆票選獎向來被視為入圍奧斯卡的指標，而且舉行日期與威尼斯影展相近，參展作品相若，若美國演員公會罷工（下稱SAG）持續，多倫多影展的星光亦勢受影響，未知是否因此今年的開幕電影，落在不受工潮影響的日本動畫大師宮崎駿最新作品《你想活出怎樣的人生》身上。

演員退出盧卡諾影展

《你想活出怎樣的人生》開畫前沒任何宣傳，故事大綱等相關資料全部保密，本月14日在日本上映後，才知道故事以日本戰後為背景，講述主角牧真人的母親在戰火中離世，他遇上女子夏子，對方卻成為自己的繼母，牧真人以複雜心情搬進新家庭；《你》片配音陣容強勁，包括木村拓哉、菅田將暉、柴咲幸、木村佳乃、大竹忍及小林薰等。截至本月26日，《你》片上映13天，觀看人次261萬，累收40.1億日圓（約2.24港元），以宮崎駿作品而言，成績未算突出。

另一方面，下月2日在瑞士舉行的盧卡諾電影節，受到SAG罷工影響，《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）原定會接受大會頒發獎項，現宣布缺席，不過他主演的新片《Dammi》將如期在開幕禮放映。同樣會在盧卡諾獲獎的《切爾諾貝爾：傷心的兒童》施達倫沙士格（Stellan Skarsgard），亦表明放棄領獎，以示跟SAG同一陣線；今年1月在辛丹斯電影節獲得好評的《Theater Camp》將如期在盧卡諾放映，但只有導演尼克利伯文（Nick Lieberman）到場，賓柏特（Ben Platt）等演員缺席宣傳。

Taylor Swift被要求LA騷改期

美國電視界「奧斯卡」第75屆艾美獎頒獎禮，早前才公布提名名單，原定9月18日舉行頒獎禮，並由霍士電視台直播；據Hollywood Reporter等美媒報道，受SAG及編劇公會罷工影響，主辦方美國電視學院已決定延期。據悉以去年為例，艾美獎25個獎項佔了16個頒給演員或編劇，若工潮持續，按照原定日期舉行頒獎禮，很大機會將滿場空櫈；而且編劇負責撰寫司儀及頒獎嘉賓講稿，對整個演出也有影響。這亦是22年來艾美獎首次延期，第53屆艾美獎原定2001年9月16日舉行頒獎禮，但發生911恐襲事件，遂延至同年10月7日，又撞正阿富汗戰爭，再度延期至11月4日舉行。

另外，美國樂壇天后Taylor Swift正舉行巡迴演唱會Eras Tour，門票早已售罄，據市場研究公司QuestionPro估計，Taylor這次巡唱帶來50億美元（約390億港元）經濟效益，同時亦帶動酒店業收入上漲。據美媒報道，以芝加哥站她連唱3場為例，3天每晚超過4.4萬房間被預訂，給當地酒店進帳3900萬美元。正罷工要求合理待遇的洛杉磯酒店房務員公會UNITE HERE! Local 11因此呼籲Taylor下月的洛杉磯演唱會延期，以爭取跟資方的談判籌碼。參與罷工的華爾道夫酒店職員Alaink Temple向美媒Hollywood Reporter表示，「我們希望Taylor Swift能把演唱會延期，直到資方同意我們的合理工資及要求」。自稱Taylor粉絲的Maria Hernandez表示Taylor向來為女性發聲，希望得到她的支持。洛杉磯酒店房務員日前在《洛杉磯時報》刊登公開信呼籲Taylor把下月展開的SoFi體育場演出延期，他們在信中表示Taylor來到洛杉磯，令酒店收入媲美體育界盛事：美式足球超級碗決賽，員工卻沒有受惠，「你的演唱會令我們的酒店賺很多錢，因為你的到來，洛杉磯酒店漲價兩倍三倍」。Taylor Swift下月3至9日在SoFi體育場合共演出6場，為Eras Tour北美巡唱寫下句號。SoFi至少可容納7萬觀衆，6場演出即有42萬人收看，帶動當地酒店業收益；不過8月24日起她將在墨西哥城開騷，為南美巡唱掀開序幕，能讓洛杉磯站延期的空間有限。

相關字詞﹕美國演員公會罷工 多倫多影展 宮崎駿 艾美獎 樂壇天后Taylor Swift

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