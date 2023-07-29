李玟丈夫Bruce發聲明 不參與CoCo財產分配事宜

指婚後保持財產獨立

聲明部分內容如下：「感謝廣大歌迷、網友對李玟CoCo的哀思和悼念，我們所有人都同樣祈願CoCo在天堂得以安息。在與CoCo相關的報道中，出現了個別媒體為網絡流量惡意炒作，揑造並散布有關我和CoCo的婚姻及財產狀况的虛假資訊，發表侮辱、誹謗我本人的言論（侵權言論），嚴重侵害了我和家人的個人私隱和名譽，給我和家人的個人生活帶來了巨大的困擾和負面影響。有鑑於此，我不得不對於不實言論，作出回應和聲明。所謂我與CoCo的婚姻及財產狀况的言論嚴重背離事實，屬惡意炒作造謠行為。我和CoCo婚後一直保持財產獨立。我尊重CoCo對其個人財產的一切安排。我從來沒有、未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜。」

聲明指相關人士與媒體要停止與刪除侵權言論，他已委託律師處理，會追究法律責任。他再次呼籲廣大網友尊重客觀事實，遵守法律及尊重他人隱私，堅決抵制為博取流量製造爭議和矛盾的行為，理性表達對CoCo的哀思之情。

李思林避談Bruce喪禮致辭傳聞

李玟胞姐李思林回覆《明報》稱，從沒有指Bruce爭產，她說：「不明白他為什麼要發聲明。」有傳Bruce會在喪禮致辭？李思林說：「你應該去問他，我真的不能代他說話。」

記者：林蘊兒