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娛樂

《掃毒3》飛車爆炸場面搵命搏 劉青雲讚古仔好打得 城城夠敏捷

【明報專訊】三大影帝劉青雲、古天樂（古仔）、郭富城（城城）在電影《掃毒3之人在天涯》首度攜手合作，呈現連場海陸空大型動作場面，他們受訪時談到演出極具難度和危險；城城自爆最怕火，擔心拍攝時被燒傷，唯有出動「摩打腳」自保，劉青雲得知原來有數名幕後工作人員拍攝途中受傷，感到驚愕。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

劉青雲在《掃毒3之人在天涯》飾演毒梟，戲中與古仔、城城關係錯綜複雜，引伸不少事端，有幕劉青雲揸飛機載城城翱翔天際，城城說：「青雲揸飛機技術好好，跟湯告魯斯差不多，我將自己交給他，一點都不緊張！」青雲笑着回應：「我真是揸飛機，只是沒有離地，靠特技搭夠，因為我沒有飛機師牌，好耐之前有想過考，但要讀好多書，我忙拍戲未有時間。」

城城吊威也拍潛水戲呻苦

城城稱潛水戲是親身上陣，「我有潛水牌，但好耐無潛，都會危險，導演叫我不用擔心，出公海拍一部分，主要的鏡頭在廠內，但原來仲辛苦，因為要吊威也，又要背着幾十磅重的氧氣筒行來行去再落水」。

古仔與城城有打鬥場面，古仔笑言：「次次跟城城拍戲都要對打，這場算輕鬆。」城城自爆衣服裏要加墊護體，避免受傷，「古仔好硬淨，骨骼精奇，好好力，被拒撞到會好痛，好彩我夠敏捷，閃得快，拍得幾刺激」。古仔聞言說：「是的，我好硬淨㗎！」青雲指兩人對打時好勁，欣賞指數好高，「古仔好打得，又好力，城城夠敏捷，好彩我開槍為主，好少肉搏真打」。

工作人員武師相繼受傷

談到他們在野外槍戰，古仔笑說：「好享受打野戰！」青雲慶幸能習慣辛苦，但在雲南拍外景較麻煩，每次落雨後泥路濕滑，影響進度。城城說：「淤泥好啜腳，搞到要NG，從頭再拍好花時間。」

不過，數到最難忘經歷，三人異口同聲指飛車和爆炸場口，劉青雲說：「在碼頭拍飛車鏡頭，翻睇片段才知有架貨櫃車彈到好高，因為我不在場。」古仔告知其實當時曾發生意外，有部攝影機壓爛了，亦有工作人員受傷送院，青雲聞言嚇呆。城城重提在港拍攝汽車衝入村寨的戲分，當時因布景着火塌下，壓傷兩名武師，幸沒有大礙，「香港拍動作戲務求逼真、刺激，台前幕後要付出好多」。

城城雖然一向怕火及怕爆炸，有場飛身穿過火燒的場景，他都頂硬上親身上陣，「拍攝前好緊張，聽到人嗌一、二，我就走快一點，最後兩take收貨，才鬆一口氣」。古仔覺得拍爆炸場面最恐怖是潛在難以估計的可能，「香港有個傳統，自己搭景，導演一定炸了它，不想益人！其實大家拍攝好注重安全，但試過有碎片射出百幾米外，擊中躲起來的兩個工作人員，要送入醫院」。青雲表示爆炸場口盡量採取一take過方法，以減低意外，「通常拍這些大場口，氣氛會好嚴肅，亦不可以急，拍攝前會花時間綵排，確保走位準確無錯漏，保障大家安全」。

青雲樂做反派 古仔正邪角色照演

問到若他們能重新選擇，可會轉換角色？城城表示今次角色是新嘗試，游走在青雲與古仔之間，好得意，希望下次可以演激瘦毒梟。青雲說：「我覺得今次演反派幾好，因警察做過好多次。」古仔稱沒有想太多，正邪角色照單全收。

相關字詞﹕郭富城 古天樂 劉青雲 掃毒3之人在天涯

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