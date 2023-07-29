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娛樂

「認定婚姻關係走到盡頭」 林嘉欣袁劍偉宣布離婚

【明報專訊】44歲林嘉欣與導演袁劍偉結婚12年，育有兩女Kayla及Sofie，兩人一直恩愛，是圈中公認的模範夫婦，但前日突傳出婚變消息，林嘉欣已帶兩女返回加拿大生活。有指他們婚姻觸礁因管教女兒方式出現意見分歧，還傳涉及金錢糾紛。昨日林嘉欣和袁劍偉各自的社交網發出共同聲明承認離婚，但沒有說出原因，「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化」。

共同撫養孩子

林嘉欣沒透露身在何處，只表示他們永遠都是一個家庭，並共同撫養孩子，她寫道︰「我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。我們首要的身分是父母，照顧兩個正在茁壯成長的孩子。我們的孩子是我們的首要和最重要之務，我們將繼續共同合作撫養他們。對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好。我們請求尊重我們及孩子在這個困難時期的空間和隱私。最後，我們還要感謝我們的家人和朋友們的支持，以及他們回報的愛。」

林嘉欣2010年未婚懷孕，赴加拿大溫哥華生產，更被指是介入袁劍偉和太太婚姻的第三者而轟動一時，其後袁劍偉澄清，與前妻離婚後才與林嘉欣一起，兩人同年在加拿大註冊結婚。林嘉欣婚後繼續拍電影，還利用自己的人脈，將廣告片導演老公袁劍偉帶入行執導電影，先後拍過的《暗色天堂》和《死因無可疑》均由林嘉欣擔任女主角。林嘉欣曾表示不介意與老公合作，兩人沒拗撬，又指他們都喜歡電影，但最終離婚收場。

日前暗示分居

不過他們情逝亦有迹可尋，林嘉欣日前在社交網貼出一張吃完早餐的照片，寫道：「在這裏沒有阿姨幫忙打點覺得很好，在這裏有的是時間，孩子可以看到你打掃、洗衣服、買菜煮飯、弄Lunchbox，車出車入，所有平凡生活裏瑣碎有趣的事情。感恩。」似暗示已分居及與兩女兒一起生活。

娛樂組

相關字詞﹕離婚 袁劍偉 林嘉欣

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