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娛樂

郭珮文王敏慈莊子璇「心水佳麗」領先 王怡然新冠康復歸隊 獲馮盈盈點名讚

港姐2023︱馮盈盈訓練佳麗口才 過來人身分提醒戒懶音

【明報專訊】馮盈盈、宋宛穎、麥美恩及何依婷昨日以港姐師姐身分，跟16名應屆候選港姐會面，分享她們的參賽心得。會上公布截至昨日中午12時，由網民投票選出的「你最Like的心水佳麗」，最高票數的5強佳麗依次為⑯郭珮文、⑰王敏慈、⑮莊子璇、⑫梁晶晶及③鄧凱文。

宋宛穎心水郭珮文

馮盈盈客串擔任導師，負責訓練佳麗口才，發覺她們比前進步很多。她笑指莊子璇的說話速度夠快，頗有自己的影子，也提醒佳麗最緊要咬字清楚，和戒除懶音。問她的心水是誰？馮盈盈答：「有留意④王怡然，知道她早前因身體不適缺席廣州宣傳。現在見她狀態恢復，表現好sharp及好有活力。」她又讚王怡然廣東話比前進步，相信尚有一個月時間讓她苦練。宋宛穎記得首次見一班候選佳麗時，部分表現怕醜，昨日再見面，發覺她們比前放膽不少。她透露心水是郭珮文，「我覺得她夠真，身材好也有些幫助，但都要看整體表現」。

王怡然早前未隨大隊到廣州宣傳，惹來臨時退選疑雲，昨日她親自解釋，稱沒有退選念頭，「因為第二次染疫，是被家人傳染的，所以才沒去廣州。見好多人都擔心我會退選，但比較似取笑多於擔心，更有朋友問我是否『玩完』」。王怡然稱身體已康復，發病期間不算太辛苦，沒因此消瘦減磅或出現腦霧後遺症。對於獲師姐馮盈盈大讚進步，王怡然稱最緊要做好自己，故最近常看電視節目，又盡量跟其他佳麗多說廣東話練習。

莊子璇放慢說話

莊子璇與郭珮文入圍「心水佳麗」5強，前者被馮盈盈點名讚進步，她說：「馮盈盈提醒我說話勿太快，所以今日都刻意放慢，正努力改善。可能我跟馮盈盈同樣修讀營養學，大家都好貼地，想法也接近。」郭珮文不敢存太大期望能入三甲，擔心期望愈大、失望愈大。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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