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娛樂

95歲白雪仙精神奕奕 致辭中氣十足 張家輝現身撐場 染銀髮襯陳寶珠

《李後主4K 復修版》慈善公映 95歲白雪仙現身 張家輝染銀髪捧場

【明報專訊】95歲的粵劇名伶白雪仙（仙姐）昨晚由愛徒陳寶珠和梅雪詩（阿嗲）陪同，到尖沙嘴文化中心出席任白慈善基金電影《李後主2023 4K復修版》慈善公映，久未露面的仙姐以一身優雅打扮現身，笑容滿面，精神奕奕，席上頻邀嘉賓蹺手合照，影帝張家輝與林家棟、余慕蓮也來捧場。開場前仙姐致辭中氣十足，她說：「大家好，好多謝各位今晚來捧場，希望不會令大家失望。祝各位身體健康、萬事如意。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳寶珠與阿嗲表示早前已跟仙姐先睹為快看過一次復修版，相信跟觀眾一齊在大銀幕欣賞感覺會不同，她們指任白做過很多好戲，希望作品都能修復推出，陳寶珠說：「最期待翻看任白的粵劇戲寶《西施》。」問她可有收藏自己作品？她稱收藏不多，近年與阿嗲合作的粵劇都有拍片存倉，昔日作品就會趁電視重播錄低儲起。

陳寶珠：醫好坐骨神經痛才復工

問到陳寶珠與阿嗲何時再合作？阿嗲說：「希望在人間，我想跟寶珠合演《紫釵記》，因為未做過。」陳寶珠表示與阿嗲私下聚會都會傾談合作計劃，但未有時間表，要醫好坐骨神經痛問題才可復工，目前正積極做運動和物理治療。提到仙姐近年較少公開露面，阿嗲說：「仙姐要小心健康，不過平時在家有唱歌、日日運動，表現雀躍。」

張家輝表示曾是仙姐的鄰居，自從搬屋後，加上有疫情，怕自己身上帶有病毒，一直不敢探望對方，故特意趁今次來捧場及恭賀，「任白戲寶就是電影種子，我從小也受電影影響，最愛睇任白的《帝女花》和《唐伯虎點秋香》」。

張家輝：女兒連我的戲都不睇

張家輝笑言染了一頭銀髮，是想跟寶珠姐拉近觀感，但未必有合作機會，他說：「我骨架太老，難以參與粵劇演出或粵劇電影，希望將機會交給年輕人。（可有推介女兒睇粵劇？）她連我的戲都不睇，等她自由發掘啦。」

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相關字詞﹕張家輝 梅雪詩（阿嗲） 陳寶珠 李後主2023 4K 復修版 白雪仙（仙姐）

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