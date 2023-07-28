明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳豪胡定欣讚新劇題材大膽 蔣志光認去年約滿 離巢多公司招手

破毒強人｜陳豪久未演反派過足戲癮 胡定欣演毒后 冇收視壓力 修改紀錄

【明報專訊】陳豪（阿Mo）、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、蔣志光與郭柏妍等主演無綫新劇《破毒強人》下周一（31日）晚首播，昨日於電視城宣傳造勢。視帝阿Mo與視后胡定欣第4次合作，劇中演毒王、毒后，阿Mo笑稱從良後已很久沒有演過反派，為配合角色患癌症末期，需沙聲演出。談到他初入行時同樣聲音沙啞，阿Mo笑言：「我聲沙了很久，以前在影圈演蠱惑仔多年，經驗充足，拍攝時有勾起以往回憶。」

視帝視后無收視壓力

定欣最難忘有場戲幫阿Mo急救，本來哄得很近做人工呼吸，說他們過去有感情，阿Mo有些情緒上的抑壓，但最後都沒親嘴。阿Mo角色患癌症末期仍如此激情？他笑說：「就算跑車舊了，都仍有些力。」談到《靈戲迫人》成績不俗，《破毒強人》接棒可有壓力？阿Mo認為兩劇種不同，今次講黑社會、毒品是大膽題材，以往在無綫很少見，公司說開拍時，他都感到意外，「這類藝術創作不是為收視，當然也希望觀眾喜歡，我和定欣都是大膽嘗試的演員，我今次過足戲癮」。定欣也說喜歡新劇的大膽風格，很開心有觀眾從網上看完頭5集後，讚一班演員在角色上跳出舒適圈。

蔣志光盡責宣傳「告別作」

早前被爆疑離巢的蔣志光現身參與宣傳，親自承認去年已約滿無綫，《破毒強人》是他在無綫的最後一套劇。他直認消息曝光後，獲不少電視台和公司邀請，包括ViuTV，但未有回覆。蔣志光自認非一完約就可以跳去其他地方工作的人，覺得要履行宣傳劇集責任，待全劇播完才叫告一段落，再想往後的路，這是他的原則。

蔣志光強調無綫有挽留提出續約，但他想轉換環境，「不關續約條件的事，我向來都是只得一個條件，就是不要逼我做我不喜歡做的事，無綫向來都沒逼我」。回復自由身，歌手出身的蔣志光重投音樂，最近頻頻登台，重拾唱歌感覺，又笑說沒做電視台要出去找些快錢，「其實我一直都有寫歌，加上現在輕鬆很多，可以寫劇本。（有電影公司找你？）有的」。回復自由身比之前更忙？他說：「不會了，我都不想做太多，我向來都是很悠閒的人。」

郭柏妍願為周星馳苦練足球

郭柏妍表示今次是入行後首個戲分較重的角色，要飾演幾個不同階段的變化，雖然有壓力，但她視為動力，與何廣沛有感情線。她早前拍片參與周星馳（星爺）新作《少林女足》演員招募。問到是她的想法還是公司提議？郭柏妍表示，「之前拍完劇集《奪命提示》見有時間，便來個小創作，之後才知師姐蔡思貝也有拍片參與，她拍得很厲害，大家各有不同的題材和主題」。

郭柏妍被網民笑斜孭袋有小機心，她解釋碰巧當日出席活動的服飾是這樣。有沒有信心被選中？郭柏妍說：「如果有機會參與當然最好，一直都渴望跟如此重量級的前輩學習，雖然我不會踢球，但願意去學，多艱苦都可以。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞