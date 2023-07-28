陳豪胡定欣讚新劇題材大膽 蔣志光認去年約滿 離巢多公司招手

視帝視后無收視壓力

定欣最難忘有場戲幫阿Mo急救，本來哄得很近做人工呼吸，說他們過去有感情，阿Mo有些情緒上的抑壓，但最後都沒親嘴。阿Mo角色患癌症末期仍如此激情？他笑說：「就算跑車舊了，都仍有些力。」談到《靈戲迫人》成績不俗，《破毒強人》接棒可有壓力？阿Mo認為兩劇種不同，今次講黑社會、毒品是大膽題材，以往在無綫很少見，公司說開拍時，他都感到意外，「這類藝術創作不是為收視，當然也希望觀眾喜歡，我和定欣都是大膽嘗試的演員，我今次過足戲癮」。定欣也說喜歡新劇的大膽風格，很開心有觀眾從網上看完頭5集後，讚一班演員在角色上跳出舒適圈。

蔣志光盡責宣傳「告別作」

早前被爆疑離巢的蔣志光現身參與宣傳，親自承認去年已約滿無綫，《破毒強人》是他在無綫的最後一套劇。他直認消息曝光後，獲不少電視台和公司邀請，包括ViuTV，但未有回覆。蔣志光自認非一完約就可以跳去其他地方工作的人，覺得要履行宣傳劇集責任，待全劇播完才叫告一段落，再想往後的路，這是他的原則。

蔣志光強調無綫有挽留提出續約，但他想轉換環境，「不關續約條件的事，我向來都是只得一個條件，就是不要逼我做我不喜歡做的事，無綫向來都沒逼我」。回復自由身，歌手出身的蔣志光重投音樂，最近頻頻登台，重拾唱歌感覺，又笑說沒做電視台要出去找些快錢，「其實我一直都有寫歌，加上現在輕鬆很多，可以寫劇本。（有電影公司找你？）有的」。回復自由身比之前更忙？他說：「不會了，我都不想做太多，我向來都是很悠閒的人。」

郭柏妍願為周星馳苦練足球

郭柏妍表示今次是入行後首個戲分較重的角色，要飾演幾個不同階段的變化，雖然有壓力，但她視為動力，與何廣沛有感情線。她早前拍片參與周星馳（星爺）新作《少林女足》演員招募。問到是她的想法還是公司提議？郭柏妍表示，「之前拍完劇集《奪命提示》見有時間，便來個小創作，之後才知師姐蔡思貝也有拍片參與，她拍得很厲害，大家各有不同的題材和主題」。

郭柏妍被網民笑斜孭袋有小機心，她解釋碰巧當日出席活動的服飾是這樣。有沒有信心被選中？郭柏妍說：「如果有機會參與當然最好，一直都渴望跟如此重量級的前輩學習，雖然我不會踢球，但願意去學，多艱苦都可以。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com