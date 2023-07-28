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娛樂

微辣前經理人阿晶輕生 遺言控舊公司霸凌 品牌贊助商相繼跟微辣及旗下藝人割席

【明報專訊】YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）前日驚傳因抑鬱症輕生，澳門傳媒報道前日下午4時40分，有年約29歲的女子在睡房內燒炭自殺，發現遺書。其後阿晶的朋友相繼發文悼念，微辣文化亦發聲明證實阿晶死訊。阿晶輕生前撰寫長文透露自墮胎後被抑鬱症纏繞4年，暗示被舊同事嘲諷，以及受Haters攻擊。阿晶離世引起廣泛關注，不少網民留言炮轟微辣藝人，廣告商和贊助商相繼跟微辣及旗下藝人割席。阿晶舊愛微辣成員林茂發（加蔥）曾傳逼阿晶墮胎，他昨晚在網上直播重申不要小朋友是雙方同意，但自覺當日處理不當，要對阿晶和受影響的人道歉，並宣布即時退出微辣。

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阿晶近日在社交網發文透露與抑鬱症共存4年，去多人場合前必須服鎮靜劑，又表示吃了兩排安眠藥，留言：「我要走了，帶着決心。」雖然事後她回覆傳媒稱「現在沒事」，但前日傳來阿晶離世噩耗，她在社交網貼上一張穿著婚紗的背影相，撰長文寫道：「看到這個文章的你們，我這次真的在彩虹橋了，是預訂時間發文的。」文中提到：「從不要小朋友之後開始，我就被這個病纏上…… 」又揭露曾遭恐嚇。

離職時老闆真的哭着挽留

阿晶前年離開微辣時，雙方不歡而散。她曾與成員加蔥拍拖，分手後爆出不快事件，加蔥被指曾逼阿晶墮胎，男方對此否認，並拿出二人對話短信澄清，稱不要BB是雙方同意下的決定。阿晶離職時，曾開直播透露微辣老細六豪子（陸志豪）「喊住留自己」，及後微辣多名成員紛紛貼出用濾鏡的喊樣相，網民猜是否嘲諷阿晶。她又被指離開微辣後，搶走舊同事廣告工作。阿晶在文中暗示被他們嘲諷並受Haters攻擊，「那時候老闆哭着叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story，讓我承受許多Haters攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。或許有時你們只是覺得好玩，就打一句說話出來，但你不知道有時有些說話是我的最後一根稻草」。她又澄清從來沒有搶過任何人工作。

微辣稱無員工涉恐嚇事件

微辣前晚在社交網發聲明以「前員工」稱呼阿晶，「得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」聲明提到自該員工（阿晶）兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，「惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利」。

10周年騷煞停 4藝人缺席音樂節

阿晶離世，網民紛紛留言炮轟微辣藝人，品牌和贊助商相繼跟微辣及旗下藝人割席。迷你倉品牌發聲明停止與阿丞合作，「停止與微辣旗下藝人阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。本公司鼓勵大家珍惜生命，遇到難題，總有方法解決」。微辣成立10周年原定8月在麥花臣場館舉行4場《微辣十周年聯歡晚會》，健身中心宣布暫停贊助及相關宣傳，留言：「願逝者安息。」《微辣十周年》宣布延期。至於微辣藝人佩男、思男、Rachel（劉蘊晴）和Roberto（馬檇鏗）原定參演在愉景灣舉行的《The Nextwave沙灘音樂節》，主辦發公告稱4人將不會參與表演。

佩男前晚在社交網留言：「清者自清，我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事情與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」

加蔥為無陪阿晶墮胎認錯

加蔥的社交網被大批網民湧入留言，指他應要向阿晶道歉，其未婚妻儀仔亦被攻擊，儀仔發文澄清與阿晶之前只是同事，沒有做過搶朋友男朋友的事。加蔥昨晚在網上直播表示自己要為事件負責任，對阿晶、同事及受影響的人講對不起，所以他已退出微辣。

加蔥稱因小朋友的事令阿晶情緒不好，但他不想不了解事件真相的人帶風向及造謠，他要講清楚事件的時間線，以及不想另一半儀仔受這麼多委屈，「與阿晶在2019年3月底知道有小朋友，在4月決定不要，但我非外界所說逼阿晶不要小朋友，我當時覺得可以生出來一齊養，沒有問題。不過後來大家傾談後覺得不太適合，我便不想要小朋友，最後大家同意」。加蔥稱當日沒有陪阿晶墮胎是做錯的事，二人2021年1月分手，不存在第三者，他與儀仔是同年10月一齊。

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