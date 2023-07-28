奇雲史柏斯性侵案脫罪 有望重出影壇

英國皇家檢控署表示尊重法庭裁決，奇雲史柏斯原本被控12項罪名，檢控官上周以「法律技術問題」為由，減少3項控罪。而在審訊期間，除了奇雲親自出庭答辯外，好友兼英國殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）及其同性夫婿David Furnish亦以辯方證人身分，以視像形式於摩納哥遙距作供。

去年10月美國男演員Anthony Rapp亦曾入稟紐約地區法院，宣稱14歲時曾遭奇雲猥褻，為此索償4000萬美元（約3.1億港元），陪審團最後裁定證據不足，被告毋須承擔法律責任。

有外國傳媒把奇雲性侵案脫罪跟《魔盜王》男星尊尼狄普（Johnny Depp）去年打贏誹謗官司相提並論，認為後者透過法律途徑還清白後，片約及廣告代言不斷，主演新片《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry，暫譯）更獲邀為今屆康城影展開幕電影，因此有理由相信奇雲重出影壇，指日可待。