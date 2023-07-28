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娛樂

Sinead O'Connor逝世 死因未明 情緒病困擾屢傳自殺 網上遺言悼念亡兒

【明報專訊】憑一曲《Nothing Compares 2 U》紅遍全球的愛爾蘭「光頭」女歌手Sinead O'Connor，近年飽受躁狂抑鬱症等精神問題困擾，屢傳自殺不遂；17歲兒子Shane去年自盡，更令她陷入崩潰邊緣。家屬前日發表聲明，證實她已離世，終年56歲，但未有透露死因。Sinead死前10日透過社交媒體公開最後一段留言，悼念亡兒逝世一年半，內容一字一淚，似在暗示她「去意」已決。

英國廣播公司（BBC）前日報道Sinead O'Connor死訊，遺屬同日發表聲明，「我們懷着悲痛心情宣布，我們最愛的Sinead已經離世，家人朋友悲痛欲絕，在此艱難時刻，請大家尊重我們的隱私」，卻沒透露死因。英國警方表示在Sinead位於倫敦南部寓所發現遺體，初步相信死因無可疑。

愛爾蘭總理悼念

Sinead死訊曝光後，愛爾蘭總理瓦拉德卡撰文致敬，讚揚「她的音樂才華無與倫比」；不少圈中人亦透過社交媒體留言悼念，例如《奇異女俠玩救宇宙》金像女配角珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）說：「回家後一直聽着她的歌聲，感受着心碎、悲慟、憤怒、激情和愛。」並上載某年跟Sinead一起欣賞白人饒舌歌手Eminem演唱會的黑白合照；《帝國驕雄》金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）、美國搖滾女歌手Melissa Etheridge等亦分享跟Sinead生前的點滴。

1966年生於愛爾蘭都柏林的Sinead，15歲因盜竊罪成，被判入感化院，80年代加入樂壇，當時只有21歲的她，跟首張專輯《The Lion and The Cobra》的監製John Reynolds結婚並誕下兒子Jake；1990年翻唱已故男歌手Prince名曲《Nothing Compares 2 U》結果爆紅，此曲MV的累計點擊率高達4億次。事後Sinead證實，Prince因妒忌翻唱竟比原唱更受歡迎，因此與她交惡。

4度離婚收場

Sinead先後結婚4次，悉數離婚收場，她跟John Reynolds分手後，2001年經朋友介紹認識都柏林記者Nick Sommerlad，二人拍拖數月後閃婚，3年後各行各路；2010跟相識多年的樂隊結他手Steve Cooney再婚，翌年4月宣布玩完；事隔數月，Sinead迅速投入另一段感情，跟心理治療師Barry Herridge在拉斯維加斯註冊，這段婚姻更短命，僅維持16日便結束，難怪她在2014年接受訪問時，自嘲是「最差勁的妻子」。

去年1月，Sinead跟音樂人舊愛Donal Lunny所生的兒子Shane失蹤兩日後，警方證實他已自殺，終年17歲。喪子之痛對Sinead造成沉重打擊，宣布取消所有演出。在她死前10日，透過社交媒體留下最後一段遺言，正是悼念亡兒：「他是我一生最愛，靈魂的明燈，也是世上唯一無條件愛我的人，失去他之後，我的靈魂也隨之消失。」字裏行間的悲痛，令聞者流淚。

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