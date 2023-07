威尼斯影展公布主競賽名單 美演員公會罷工削星光 畢利谷巴自導自演新片入圍勢缺席

SAG與代表各大電影公司及串流平台的影視製片人聯盟(AMPTP)談判破裂,本月14日起罷工,公會成員停工之外,也不能出席任何宣傳活動,上周舉行的聖地牙哥動漫展首當其衝。

片商決定《Challengers》退出

《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴(Luca Guadagnino)執導、《蜘蛛俠》女星辛蒂雅(Zendaya)主演的愛情喜劇《Challengers》,原定是威尼斯影展開幕電影,受工潮影響,早前宣布退出,映期亦延至明年初夏,並改由意大利導演狄安哲里斯(Edoardo De Angelis)戰爭片《Comandante》頂檔。威尼斯影展總監巴貝拉前日表示,《Challengers》退出是所屬MGM電影及串流平台Prime Video決定,稱不想沒有辛蒂雅宣傳之下在水都首映。

畢利谷巴首部自導自演電影《星夢情深》,百變天后Lady Gaga主演,2018年在威尼斯舉行世界首映,其後再踏上奧斯卡爭獎之路。相隔5年,畢利交出自導自演新作《Maestro》,扮演著名指揮家伯恩斯坦(Leonard Bernstein),亦入圍威尼斯主競賽單元。巴貝拉接受美媒訪問表示,畢利已致電給他,若工潮持續,他必須跟SAG及其他同業站在同一陣線,將無法到水都出席新片首映禮。巴貝拉稱主競賽名單早於SAG罷工前定下來,至今除了《Challengers》,沒任何電影表示要退出;至於能否讓更多演員亮相,則要看獨立製作公司能否讓主角獲得SAG的豁免。

威尼斯影展主競賽名單星光熠熠陣容不下於5月康城影展,除了畢利谷巴,《爭寵》尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)執導、《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東(Emma Stone)主演新片《Poor Things》亦入圍,講述她起死回生,變成女版科學怪人,獲得永生和終極自由,「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)亦參演一角。有份爭金獅獎的包括《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉( Sofia Coppola)新片《Priscilla》,從巨星「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)遺孀Priscilla角度出發,講述兩人的關係,由《親親小站》積及伊洛迪(Jacob Elordi)扮演貓王,《東城夢魘》佳莉施班尼(Cailee Spaeny)飾演Priscilla。

大衛芬查米高曼新片被看好

洛比桑相隔4年再次執導新片《DogMan》,由《惡的序章》康城影帝卡立蘭治鍾斯(Caleb Landry Jones)主演,亦是洛比桑被控性騷擾官司終結後,首次參與大型影展。《校園欺凌後》墨西哥導演米高法蘭哥(Michel Franco)新作《Memory》,故事保密,卻是謝茜嘉翠絲頓(Jessica Chastain)自奧斯卡封后得獎作《神聖電視台》後首部電影。《盜火線》導演米高曼(Michael Mann)講述法拉利汽車公司創辦人兼意大利賽車手恩佐法拉利(Enzo Ferrari)同名電影《Ferrari》,《星戰外傳》阿當戴華(Adam Driver)主演。《馬丁路德金- 夢想之路》女導演艾華杜雲尼(Ava DuVernay)新片《Origin》,講述首名獲得普立兹新聞獎的非裔美國女性威爾克森(Isabel Wilkerson)故事,艾華亦是首名非裔美籍女導演入圍威尼斯主競賽單元。《七宗罪》大衛芬查(David Fincher)新片《The Killer》,《被奪走的12年》米高法斯賓達(Michael Fassbender)及《玉子》狄達絲雲頓(Tilda Swinton)主演,改編法國漫畫,據報內容十分暴力,影展總監巴貝拉表示,該片從頭到尾都很緊湊,看好它與米高曼《Ferrari》及畢利谷巴《Maestro》能躋身明年奧斯卡。《史賓沙》智利導演柏比路拉林(Pablo Larrain)新片《El Conde》亦入圍,講述經歷了250年的殭屍渴求死亡的故事;《Drive My Car》日本導演濱口龍介秘密拍攝的新片《Evil Does Not Exist》入圍主競賽單元,巴貝拉指該片有關氣候變化對環境的影響,是一齣美麗的電影。

舒淇任評審 梁朝偉膺終身成就獎

非競賽電影方面,《情迷巴塞隆拿》活地亞倫(Woody Allen)首次執導法語電影《Coup de Chance》,以及波蘭斯基(Roman Polanski)睽違4年新片《The Palace》獲邀在威尼斯放映,不過兩人因性醜聞惹起爭議。巴貝拉接受美媒Deadline訪問表示,活地沒被起訴,案件已是多年前的事;波蘭斯基承認過錯,受害者亦多次表示原諒他,「為什麽我們仍要不斷攻擊已89歲的電影大師?」另外,韋斯安德遜(Wes Anderson)繼《小行星都市》參加康城影展後,最新短片《The Wonderful Story of Henry Sugar》受英國著名兒童文學作家達爾(Roald Dahl)短篇故事啓發,《奇異博士》班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)主演,以及《驅魔人》導演威廉佛烈金(William Friedkin)新片《The Caine Mutiny Court-Martial》、《情留半天》李察連卡特(Richard Linklater)執導動作喜劇《Hit Man》,亦會在威尼斯放映。

今年閉幕電影是《海嘯奇蹟》尊安東尼奧拜納(J.A. Bayona)執導的《Society of the Snow》,以1972年烏拉圭欖球隊空難為藍本,該題材已拍過《天劫餘生》等電影。主競賽評審團將由《星聲夢裡人》導演戴文查素列(Damien Chazelle)領軍,成員包括《犬山記》金像女導演珍甘比恩(Jane Campion)、《伊尼舍林的女妖》導演馬田麥當奴(Martin McDonagh),以及台灣女星舒淇。梁朝偉亦會獲大會頒發終身成就金獅獎。