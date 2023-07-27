陳豪重拾沙啞聲做反派 蕭正楠演「無感神探」奉旨冇表情

陳豪、蕭正楠與蔣志光鬥戲成焦點，預告片中陳豪在不少特寫鏡頭展現視帝功架，其中咧嘴大笑表情讓人不寒而慄。他今次以頹廢造型亮相，在聲線方面亦下了工夫。陳豪說：「根據角色的複雜背景同身體退化情况，今次大膽喺聲線度作出挑戰，包括對白節奏的快慢、高低音的平衡，還有情緒波動時的變化等。我年輕時曾長時間浸淫在沙啞聲中，這份感覺都幾熟悉。」監製特別提醒他不要過分瘦削，雖然是反派，但不能過分猙獰。

蔣志光為角色狂練琴

蕭正楠演的葉浩天是毒品調查科行動組督察，當年埋伏文華身邊做臥底，將文華繩之於法時被踢爆真正身分，遭文華注入大量毒品以致大腦嚴重受損變「無感神探」，失去情感、同理心及恐懼感，只有查案及刻板無味的生活，天天吃同一款意粉。劇中他貫徹「零表情」演技。蔣志光演的鄭福田表面心狠手辣，私下是好爸爸、好老公，為強調父愛，有不少彈鋼琴場口，不懂彈琴的蔣志光為此瘋狂練彈琴，練了七八首歌，希望拍出來更真實。

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