明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳豪重拾沙啞聲做反派 蕭正楠演「無感神探」奉旨冇表情

【明報專訊】陳豪、胡定欣、蕭正楠、蔣志光主演無綫新劇《破毒強人》下周一（31日）首播，故事圍繞陳豪飾演的「一代毒王」文華，12年前遭最信任的手下葉浩天（蕭正楠飾）出賣，被捕入獄。及後文華抓緊患末期肺癌的時機，獲特赦出獄，展開連串復仇大計，目標除葉浩天，還有見利忘義的現役毒王鄭福田（蔣志光飾）。

陳豪、蕭正楠與蔣志光鬥戲成焦點，預告片中陳豪在不少特寫鏡頭展現視帝功架，其中咧嘴大笑表情讓人不寒而慄。他今次以頹廢造型亮相，在聲線方面亦下了工夫。陳豪說：「根據角色的複雜背景同身體退化情况，今次大膽喺聲線度作出挑戰，包括對白節奏的快慢、高低音的平衡，還有情緒波動時的變化等。我年輕時曾長時間浸淫在沙啞聲中，這份感覺都幾熟悉。」監製特別提醒他不要過分瘦削，雖然是反派，但不能過分猙獰。

蔣志光為角色狂練琴

蕭正楠演的葉浩天是毒品調查科行動組督察，當年埋伏文華身邊做臥底，將文華繩之於法時被踢爆真正身分，遭文華注入大量毒品以致大腦嚴重受損變「無感神探」，失去情感、同理心及恐懼感，只有查案及刻板無味的生活，天天吃同一款意粉。劇中他貫徹「零表情」演技。蔣志光演的鄭福田表面心狠手辣，私下是好爸爸、好老公，為強調父愛，有不少彈鋼琴場口，不懂彈琴的蔣志光為此瘋狂練彈琴，練了七八首歌，希望拍出來更真實。

娛樂組

相關字詞﹕破毒強人 蔣志光 蕭正楠 胡定欣 陳豪

上 / 下一篇新聞